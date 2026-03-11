　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇！　衛星影片曝光

記者張靖榕／綜合報導

伊朗揚言在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布雷作為報復，導致全球多國石油運輸受阻。美軍表示，已在該海峽附近摧毀多艘伊朗海軍船隻，其中包括16艘布雷艦艇，以防止伊朗在這條全球重要能源航道部署水雷。

▲美軍發布摧毀伊朗布雷艇影像 。（圖／翻攝X）

▲美軍發布摧毀伊朗布雷艇影像 。（圖／翻攝X）

情報顯示伊朗部署水雷

負責中東軍事行動的美軍中央司令部（US Central Command）在社群平台發布部分攻擊畫面，顯示美軍對相關船隻發動打擊行動。荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，約有全球1/5的原油需經過此地運輸。

此前有消息人士向CNN表示，伊朗已開始在荷莫茲海峽布放水雷。知情人士指出，相關情報顯示伊朗正在部署水雷，以可能封鎖這條關鍵航道。

美國總統川普10日在社群平台Truth Social發文表示，「如果伊朗在荷莫茲海峽布放任何水雷，而我們目前沒有這樣的報告，我們要求他們立即移除！」

美軍開始清除布雷船隻

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）隨後在社群平台X表示，在川普指示下，美軍中央司令部已開始「清除荷莫茲海峽中的布雷船隻」，並稱美軍以「毫不留情的精準打擊」摧毀這些船隻。

赫格塞斯強調，美國不會允許「恐怖分子挾持荷莫茲海峽」，並表示美軍將持續確保這條全球能源航道的安全與通行。

傳被議員20萬包養！　寫真辣網紅遭洗版
E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍
快訊／台東深夜砍人2傷！「父替子擋刀」滿身血　2兇嫌逃逸
美軍轟炸伊朗16艘布雷艇！　衛星影片曝光
E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫
「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神被點名
鄧愷威春訓迎首場先發！台灣時間14日對紅雀登板
許雅鈞「傳出殯照撩妹」：大S真的超慘　露餡惱羞拉黑
日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

