美軍轟炸伊朗16艘布雷艇！　衛星影片曝光

U.S. forces are degrading the Iranian regime's ability to project power at sea and harass international shipping. For years, Iranian forces have threatened freedom of navigation in waters essential to American, regional and global security and prosperity. pic.twitter.com/gIBN02mowh — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

記者張靖榕／綜合報導

伊朗揚言在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布雷作為報復，導致全球多國石油運輸受阻。美軍表示，已在該海峽附近摧毀多艘伊朗海軍船隻，其中包括16艘布雷艦艇，以防止伊朗在這條全球重要能源航道部署水雷。

▲美軍發布摧毀伊朗布雷艇影像 。（圖／翻攝X）



情報顯示伊朗部署水雷

負責中東軍事行動的美軍中央司令部（US Central Command）在社群平台發布部分攻擊畫面，顯示美軍對相關船隻發動打擊行動。荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，約有全球1/5的原油需經過此地運輸。

此前有消息人士向CNN表示，伊朗已開始在荷莫茲海峽布放水雷。知情人士指出，相關情報顯示伊朗正在部署水雷，以可能封鎖這條關鍵航道。

美國總統川普10日在社群平台Truth Social發文表示，「如果伊朗在荷莫茲海峽布放任何水雷，而我們目前沒有這樣的報告，我們要求他們立即移除！」

美軍開始清除布雷船隻

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）隨後在社群平台X表示，在川普指示下，美軍中央司令部已開始「清除荷莫茲海峽中的布雷船隻」，並稱美軍以「毫不留情的精準打擊」摧毀這些船隻。

赫格塞斯強調，美國不會允許「恐怖分子挾持荷莫茲海峽」，並表示美軍將持續確保這條全球能源航道的安全與通行。