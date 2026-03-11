E級名媛「最強小三史」回顧！　22歲就不倫教授被抓包

▲劉怡萱（左二）因常如山（右一）的關係，掛名愛爾麗集團執行長，有權力決定代言人。右二為炎亞綸。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

回顧這位地表最強小三的發跡史，從劉怡萱還僅是22歲的女大生就已經開始，她和已婚網球名將、已婚的大學教授劉中興大談不倫戀，當街牽手、擁抱、親吻，結果被男方的原配在台北士林的加油站逮個正著，而後在穿梭一段又一段感情中，才遇到了愛爾麗集團創辦人常如山。

常如山不僅送她台北、台南三棟豪宅外，還買了保時捷、瑪莎拉蒂等名車讓劉怡萱代步，總計在她身上砸了新台幣上億元，且還讓劉怡萱掛上集團執行長的職稱，可說是寵愛到了極點，雖然集團對外稱劉怡萱並沒有實際職權，但她的影響力非常大。

▲劉怡萱（右）不只獲得常如山（左）贈送的3棟豪宅，還有兩輛名車，加上每月數十萬元生活費，被封為地表最強小三。

有圈內知情人指出，某藝人5、6年前曾與愛爾麗合作，當時常如山不時帶著劉怡萱出入應酬，並將公司重要活動交辦於她，看上劉女懂交際、人脈廣，跟下屬交代對方是「重要的人」，結果溝通工作過程中，經紀人和劉怡萱意見不合，該女星就被換掉代言，一個代言也是好幾百萬元的規格，可見劉女在常如山心目中的分量。

如今隨著和王定宇的緋聞曝光，以及前夫、前男友們排排站，型塑出劉怡萱多年來遊走政商娛樂圈的人際版圖。從醫師娘到社交名媛再到醫美集團執行長，劉怡萱不只是男人身邊的陪襯，而是手握錢、權與名氣的狠角色。



