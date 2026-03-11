E級名媛「三劈」成最強小三！　個性反差幾分鐘勾走男人魂

　
E級名媛劉怡萱「三劈」成最強小三　個性反差幾分鐘就勾走男人魂

傳出劉怡萱因為跟黃育仁交往，而跟吳宗憲（中）分手，但吳宗憲駁斥此傳聞。

▲傳出劉怡萱因為跟黃育仁交往，而跟吳宗憲（中）分手，但吳宗憲駁斥此傳聞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

只是對照和黃育仁交往的時間線，劉怡萱那時已經是常如山的密友了，且同時也和主持天王吳宗憲傳出緋聞，錯綜複雜的感情關係，展現出這位社交名媛優秀的時間管理能力。

讀者稱，劉怡萱對男生非常有一套，只要跟她相處幾分鐘，幾乎靈魂都要被勾走，比如說劉怡萱看人，一定是含情脈脈的眼神，牢牢的透過眉宇以及肢體語言傳情，加上亮麗的外型，一下子就會讓人渾身酥麻，逃不出她的手掌心。

在溫柔的外表下，劉怡萱的個性其實非常強勢、有主見，並非只是賣弄風情的嬌滴滴女生，舉手投足和說話反而有股女企業家的氣勢，更有種反差的魅力。

2021年，劉怡萱曾跟吳宗憲被拍，兩人打完高爾夫球後，去藝人邵昕的火鍋店用餐，席間吳宗憲還貼心幫女生盛湯。當時吳宗憲對外介紹劉怡萱，更誇稱「她是劉廠長，是微生物事業體的合作夥伴。」

據媒體報導，在和吳宗憲出遊後，劉怡萱就跟黃育仁同框被拍，動作更為親密，劉怡萱甚至為了黃育仁向這位天王提出分手。不過對於此傳聞，吳宗憲則是駁斥，「關我什麼事？沒有交往怎麼會有分手？氣到分手？哈哈哈。」他讚劉怡萱是個正妹，但「不是我的菜」，且吳宗憲解釋，他在演藝圈看過無數正妹，早就審美疲勞了，將兩人關係撇得一乾二淨。


最強小三揭密／情史好精彩！劉怡萱當小三前「曾有段婚姻」　牙醫前夫顯赫家世曝
最強小三揭密1／恢單後活躍社交圈！劉怡萱和女星前夫交往過　他貼心陪逛街全都錄

恢復單身後，劉怡萱在社交圈顯得更加活躍，曾一度和藝人劉雨柔前夫、格鬥選手黃育仁交往。

劉怡萱

