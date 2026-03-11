E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍

▲劉怡萱（左）和黃育仁（右）逛街遭直擊，男方耐心陪著挑衣服，亦步亦趨跟在她旁邊。（圖／鏡週刊提供，下同）

恢復單身後，劉怡萱在社交圈顯得更加活躍，曾一度和藝人劉雨柔前夫、格鬥選手黃育仁交往。

本刊獨家入手兩人的約會照，照片中劉怡萱戴著口罩、留著中長髮，身穿一襲黑白長裙，身後則是露出手臂辨識度極高刺青的黃育仁。

據讀者回憶，當時兩人正在逛一家服飾店，黃育仁緊緊跟著劉怡萱，亦步亦趨且耐心等待女方挑選衣服，從黃育仁的眼神中不斷飄出滿滿的愛意，都可見到劉怡萱的驚人魅力。

▲黃育仁（左）是藝人劉雨柔（右）的前夫，有格鬥選手的身分。

當時也曾有媒體直擊他們交往，但僅認出黃育仁，並只將劉怡萱冠上「長髮妹」這般平凡的稱呼，報導形容現場情況：「Jeff（黃育仁）與長髮女子並肩而坐，長髮女子的眼神總是含情默默的離不開Jeff身上，而Jeff也不時逗著長髮女子眉開眼笑，更不時將頭互相依靠在一起，畫面瞬間充滿粉紅泡泡，彷彿進入兩人世界閃瞎一旁的路人。」



