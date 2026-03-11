E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

▲劉怡萱因為和立委王定宇的緋聞而聲名大噪，曾有一段婚姻的她被起底，前夫是高雄名牙醫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

名媛劉怡萱因和立委王定宇鬧出緋聞而聲名大噪，更因獲得愛爾麗集團創辦人常如山的3棟豪宅，被封為「地表最強小三」。但本刊接獲圈內連環爆料，劉怡萱在當小三之前，其實不僅曾和劉雨柔的前夫黃育仁交往，在他之前更與高雄名牙醫沈憲徽有過一段婚姻，只是顯然僅當個醫師娘，並不能滿足她的雄心壯志。

劉怡萱來往的男士們非富即貴，橫跨政界、商界、娛樂圈、體育圈等，曾經有過一段婚姻的她育有一子。本刊接獲讀者爆料，原來和劉怡萱生子的前夫，就是高雄在地知名的牙醫沈憲徽，經營康麗牙醫診所。據悉，沈憲徽來自台南新營的望族，家族經營砂石產業，具有顯赫的家世。

▲和劉怡萱育有1子的前夫沈憲徽，在高雄經營牙醫診所。

▲沈憲徽（左）除了自己是名牙醫外，家族經營砂石事業，是台南新營的望族出身。

離婚搞很久 一路逆襲

而劉怡萱透過這段婚姻，除了有著醫師娘的身分外，也因此打入上流社會，從而認識了許多更能幫助她一步步往上爬的有力人士；但這段婚姻並沒有維持太久 ，劉怡萱也不甘只是個醫師娘，對未來還有更大的野心。讀者透露，劉怡萱這段婚姻後期紛爭頗多，過得並不平順，爭取離婚的官司打了許久，才終於恢復自由身，後來她一路逆襲、繼而搭上常如山、王定宇等政商名流。



