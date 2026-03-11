　
生活 生活焦點

「加入社團後不能打廣告」　她回3字詐團心態爆炸

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲「加入社團後不能打廣告，做得到嗎？」其實是老套詐騙手法。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

網路詐騙五花八門，手法也不斷翻新。許多人都曾收過陌生臉書訊息，寫著「加入社團後不能打廣告，做得到嗎？」讓人一頭霧水，但這其實是老套的詐騙手段。對此，一名女網友就分享，她僅僅回覆3個字，就讓詐團當場心態炸裂，還回嗆三字經。

早知是「私訊詐騙」　順著聊套出群組連結示警

原PO在Dcard發文表示，她曾2次遇到同樣詐騙手法，但第一時間早有警覺，所以特地上網查詢，赫然發現是「私訊詐騙」，目的是亂槍打鳥、開啟對話，隨後再報出投資明牌，吸引受害者投資。為此，她決定順著對方的話回答，最終順利拿到詐騙群組連結，拿來示警大家。

改用台語「哩賀」開場　她回「做不到」詐團秒破防

過沒多久，原PO又遇到同樣的私訊詐騙，但這次手法稍稍升級，改用台語「哩賀」作為開頭問好，而後面同樣是老套的「社團不可以打廣告，能做到嗎？」這次，她直接回「做不到」，讓詐團惱羞成怒，當場破防大罵「ＯＯ娘」，讓原PO直接笑翻，還傳表情包嘲諷「你這個騙子」嘲諷。

▲▼「加入社團後不能打廣告」　她回3字詐團心態爆炸。（圖／翻攝自Dcard）

▲「加入社團後不能打廣告」，她回「做不到」讓詐團心態爆炸。（圖／翻攝自Dcard）

警方曾示警同款話術　回覆後恐被拉進投資群

事實上，台中市警局少年警察隊曾發文示警，「加入社團不能打廣告，可以做到嗎？」這類陌生私訊，當下讓人誤以為是社團管理員來確認版規，一旦認真回應，對方就會開始詢問日常投資內容，這是詐騙集團利用「社團管理員」身分「釣取」民眾回覆，以便接續打探騙取更多隱私的手法。

少年警察隊指出，民眾一旦加入「投資群」，裡面除了「被害人」其他的群組成員都是詐騙集團，每個人都有不同的身分、角色，甚至有假警察，呼籲民眾當心「投資型詐騙」，切勿相信號稱有「內線交易」、「穩賺」、「名人、專家、老師帶你投資」等不明投資群組，也不要下載「不明的投資軟體」。

「加入社團後不能打廣告」　她回3字詐團心態爆炸

凱基金控子公司中華開發資本葉姓女副理，涉嫌與詐欺集團假檢警共謀，偷登入同事的網銀帳戶，盜領公司共計美金1018萬9460元（約新台幣3億1300萬餘元）至境外帳戶，遭檢警拘提到案並羈押禁見，2月28日全案偵查偵結，新北地檢署依違反組織犯罪防制條例、背信、竊盜、偽造文書、妨害秘密、洗錢等多項罪名起訴葉女。

「詐騙集團兩頭騙」　郁方再轟兒福聯盟

「假檢警」老梗詐92萬　通緝犯車手栽了

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

