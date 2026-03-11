「加入社團後不能打廣告」　她回3字詐團心態爆炸

▲「加入社團後不能打廣告，做得到嗎？」其實是老套詐騙手法。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

網路詐騙五花八門，手法也不斷翻新。許多人都曾收過陌生臉書訊息，寫著「加入社團後不能打廣告，做得到嗎？」讓人一頭霧水，但這其實是老套的詐騙手段。對此，一名女網友就分享，她僅僅回覆3個字，就讓詐團當場心態炸裂，還回嗆三字經。

早知是「私訊詐騙」 順著聊套出群組連結示警

原PO在Dcard發文表示，她曾2次遇到同樣詐騙手法，但第一時間早有警覺，所以特地上網查詢，赫然發現是「私訊詐騙」，目的是亂槍打鳥、開啟對話，隨後再報出投資明牌，吸引受害者投資。為此，她決定順著對方的話回答，最終順利拿到詐騙群組連結，拿來示警大家。

改用台語「哩賀」開場 她回「做不到」詐團秒破防

過沒多久，原PO又遇到同樣的私訊詐騙，但這次手法稍稍升級，改用台語「哩賀」作為開頭問好，而後面同樣是老套的「社團不可以打廣告，能做到嗎？」這次，她直接回「做不到」，讓詐團惱羞成怒，當場破防大罵「ＯＯ娘」，讓原PO直接笑翻，還傳表情包嘲諷「你這個騙子」嘲諷。

▲「加入社團後不能打廣告」，她回「做不到」讓詐團心態爆炸。（圖／翻攝自Dcard）

警方曾示警同款話術 回覆後恐被拉進投資群

事實上，台中市警局少年警察隊曾發文示警，「加入社團不能打廣告，可以做到嗎？」這類陌生私訊，當下讓人誤以為是社團管理員來確認版規，一旦認真回應，對方就會開始詢問日常投資內容，這是詐騙集團利用「社團管理員」身分「釣取」民眾回覆，以便接續打探騙取更多隱私的手法。

少年警察隊指出，民眾一旦加入「投資群」，裡面除了「被害人」其他的群組成員都是詐騙集團，每個人都有不同的身分、角色，甚至有假警察，呼籲民眾當心「投資型詐騙」，切勿相信號稱有「內線交易」、「穩賺」、「名人、專家、老師帶你投資」等不明投資群組，也不要下載「不明的投資軟體」。