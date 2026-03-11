一句「朋友妻更刺激」　夫怒告妻出軌！結局大翻車

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人夫控訴，妻子A女與友人B男發生婚外情，兩人不僅在住處內擁抱、當面換衣、過夜，甚至一同入住旅館，所以決定對他們提告求償80萬元。不過，法官經檢視相關證據之後，發現A女酒後失控時，B男均有迴避，甚至婉拒收留，A女才會前往旅館，最終因證據不足，裁定駁回人夫的告訴。

▲人夫控訴妻子A女外遇，最後卻吞下敗訴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，B男明知A女已婚，仍在2025年8月間與A女互傳「那天找我討抱是怎樣」、「說不定朋友妻更刺激」等露骨訊息，兩人甚至在男方的住處摟抱、當面換衣服、過夜，還曾一同入住旅館，所以決定對兩人提告求償80萬元。

A女則辯稱，近年來因為婚姻關係受挫，B男是她和丈夫的共同好友，經常居中幫忙協調，2025年8月間她因婚姻問題情緒低落，離家獨自在外遊蕩，B男擔心發生危險，才會詢問要不要到家中談心，但兩人並無做出任何踰矩行為，對話內容只是在開玩笑。

B男表示，A女在他家中雖然曾因酒醉行為失控，但他都有刻意迴避。對話內容中也顯示，A女曾要求擁抱，但B男給的是抱枕，而且A女睡著之後，他幾乎是立刻「逃跑」，深怕A女真的在自己面前脫衣服。

法官表示，人夫提出的「A女及B男對話紀錄」證據，因為只有片段內容，沒有前後文，難以認定兩人是否曾發生踰矩行為；此外，從過去的群組對話內容可知，A女與親近的友人聊天時，確實習慣使用嬉鬧調侃的互動模式，當代人際間大量使用通訊軟體作為溝通管道，往往會使用比較誇張、肉麻或開玩笑的方式，所以A女辯稱對話只是在開玩笑，尚難認不實。

法官指出，當A女詢問B男是否可以繼續收留自己，B男當下便婉拒，甚至在得知A女入住旅館時，提醒她要向人夫通知行蹤，而且A女也照做了，假如兩人真的打算在旅館開房間，何必讓A女自曝行蹤，所以人夫主張兩人在旅館發生超越一般男女正當社交行為的說詞，顯然有疑。

最終，法官因為人夫證據不足，裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。