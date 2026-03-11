伊朗放行「美、以斷交國」走荷姆茲　律師：不就台灣？

▲荷姆茲海峽寬度僅約33公里，卻承載了全球近5分之1的石油供應量。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布，只要有國家願意與以色列、美國斷絕外交關係，未來在通過「荷姆茲海峽」時，將擁有完全的權利與自由。對此，律師林智群表示，這不就是在講台灣嗎？

林智群在臉書說，蔣介石在30年前就布了這個局，漢賊不兩立，外交斷光光。律師王至德也在臉書指出，想不到吧，台灣現在可以安全通過荷姆茲海峽喔！

財經網美胡采蘋在「Emmy追劇時間」臉書提到，「Only Taiwan，只有台灣。每次都是你。又是你。就是你。謝謝大家，這個獎是公平的。」

荷姆茲海峽承載全球近5分之1石油供應

伊朗官媒《伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台》（IRIB）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，從10日開始，任何在其領土內驅逐以色列、美國大使的阿拉伯或歐洲國家，都將獲得在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）無限制通行的權利。

伊斯蘭革命衛隊表示，只要這些國家願意與以色列及美國斷絕外交關係，未來在通過這條戰略性水道時，將擁有完全的權利與自由。

荷姆茲海峽寬度僅約33公里，卻承載了全球近5分之1的石油供應量。這處狹窄的水道目前已成為全球市場中，風險極高的關鍵瓶頸點。