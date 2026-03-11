　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

向華強嘆兒子：專交豬朋狗友　2000億遺產交媳婦管理

▲▼向華強、陳嵐、郭碧婷、向佐。（圖／記者林敬旻攝）

▲向華強、陳嵐、郭碧婷、向佐。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

香港影視大亨向華強500億港幣、折合新台幣約2000億元，近期透露將設立家族信託、並交由媳婦郭碧婷負責管理，兩個兒子僅能每月領取固定金額。其實之前向華強接受訪問時曾談到兩個兒子，直言對兒子失望，因為他們寧願聽信豬朋狗友，也不願向父母請教成功之道。

向華強在影片中感嘆自己與妻子在外界眼中雖是成功人士，但兒子向佐、向佑從未開口詢問過處世方法。他特別點名小兒子向佑，認為對方想創業卻不找他討教，反而專交損友聽信他人意見，完全不懂得「近水樓台先得月」。這番對孩子教育的真情告白，隨即在網路社群引發熱烈討論。

向華強嘆子錯過黃金教育期專交損友
向華強認為每個人都有值得學習的長處，他認為當年在電影圈闖出名號，主因是願意放下身段向人請教，而非自認專家。他舉例曾親自勸說名導杜琪峰出席頒獎典禮，強調說話態度與語氣能決定結果，這些累積數十年的社會經驗，可惜兒子們似乎並不感興趣。

▲郭碧婷 。（圖／記者徐文彬攝）

向華強坦言與孩子存在距離感，主因是當年工作太忙，且兒子12歲就被送往英國念書，一家人見面多在滑雪玩樂，錯過了孩子人格成形的黃金受教階段。等到兒子學成歸國，觀念已經定型難以改變。

大讚媳婦郭碧婷謙虛為人好　奉勸年輕人善用父母成功資源
對於媳婦郭碧婷，向華強則是讚不絕口。他誇獎郭碧婷個性謙虛且為人極好，因此非常放心將孩子的教育大權交給她管理。最後向華強語重心長奉勸年輕人，若父母本身具備一定成就與資源，應該懂得主動學習與善用，不要像他的兒子一樣白白浪費機會。

03/08 全台詐欺最新數據

376 1 4168 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」

2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」

香港影視大亨向華強與向太（陳嵐）早前宣布，將價值2000億的遺產交由大兒媳郭碧婷管理，兒子向佐、向佑一毛錢都拿不到，引發熱議。對此，向華強再度回應，直言自己如今的決定就是「隨心所欲」，也透露兩個兒子的反應。

向華強遭親信盜名詐40億！痛揭5年龐氏騙局

向華強遭親信盜名詐40億！痛揭5年龐氏騙局

女星摳向華強手掌心示好！向太氣炸下令封殺

女星摳向華強手掌心示好！向太氣炸下令封殺

向佐瘦成皮包骨！「臉頰凹陷＋顴骨凸出」畫面曝

向佐瘦成皮包骨！「臉頰凹陷＋顴骨凸出」畫面曝

65歲向太浴室滑倒「求救半小時無人發現」傷勢曝光

65歲向太浴室滑倒「求救半小時無人發現」傷勢曝光

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

