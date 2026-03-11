WBC「捷克隊」斜槓爆紅！　輸球遊日開金口：狀況極佳

記者柯沛辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽C組預賽落幕，但話題依舊不斷。這次捷克隊以「全員斜槓」之姿爆紅，雖連輸三場比賽，還被中華隊以14：0扣倒，但事後仍大氣稱讚台灣實力，甚至樂觀表示可趁此旅遊。近日，有民眾巧遇一行人遊河口湖，還大玩東京巨蛋前的摩天輪、海盜船，被形容是「精神狀態極佳」，完美傳遞開心打球精神。

全員斜槓爆紅 教練是神經內科醫師、隊長當牙醫

WBC賽前採訪影片曾介紹，棒球在捷克是小眾體育項目，這些捷克隊的球員們大多另有全職工作，像是總教練查丁（Pavel Chadim）是一名神經內科醫師，隊長穆日克（Martin Mužík）是牙醫，上屆經典賽曾三振大谷翔平的薩多里亞（Ondrej Satoria）則是電子工程技師，其他還有消防員、英文老師、房地產業務員、建設工地主任等，來自各行各業。

▲捷克球員斜槓職業一覽表。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

球員們強調，打棒球的目的跟金錢完全無關，單純只是熱愛棒球並願意為此奉獻，甚至自嘲自己是一群「棒球狂熱份子」，所以才利用時間練習、參加國際賽事，傳遞開心打球精神。在最後一場與日本對戰前，捷克隊利用8、9日旅遊，還被民眾巧遇，當時總教練查丁就說，「這兩天剛好可以讓大家整理心情，好好享受與大谷祥平對戰。」

IG曬東京巨蛋玩樂照 輸球也不影響旅遊心情

與此同時，捷克隊官方IG也分享隊員們在開賽前爽玩東京巨蛋摩天輪、海盜船，甚至爽唱卡拉OK。先前，隊長穆日克才表示，若最終無法打進複賽，那就改去京都旅遊。如今捷克隊確定3敗，下一屆必須由資格賽打起，但一行人還是開心去旅遊，其樂觀態度和不受比賽結果影響的強大心理狀態，圈粉不少台灣球迷。

▲▼捷克隊輸球開心遊日，目擊者形容「精神狀態極佳」圈粉無數。（圖／翻攝自IG／baseballczech）

從捷克隊官方IG的精選動態也可見到，捷克隊先前來台時，也有認真玩台北，不僅到公園玩溜滑梯，大喝手搖飲，還體驗摩托車，各種照片讓人看得嘴角壓不住，也讓許多台灣網友直呼親切。

曾披上中華民國國旗 友台形象深植人心

這一次，台灣對上捷克，總教練查丁賽前給予高度評價，稱中華隊是12強冠軍，「能交手是我們的榮幸」，即便被以14：0扣倒，賽後也大方讚許中華隊「打得非常好」、「把握了捷克的每一個失誤」。

▲捷克總教練查丁（Pavel Chadim）。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，2024年世界12強棒球賽時，捷克隊曾與中華隊在台北大巨蛋進行熱身賽，當時捷克球員赫魯普（Marek Chlup）大方身披台灣國旗進場，而「台灣隊長」陳傑憲也身披捷克國旗回應，雙方互換國旗的畫面感動無數人，「友台形象」也深植人心。

▲交流賽上，球員披掛對方國旗上場。（圖／記者林敬旻攝）