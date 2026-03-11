　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

WBC「捷克隊」斜槓爆紅！　輸球遊日開金口：狀況極佳

記者柯沛辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽C組預賽落幕，但話題依舊不斷。這次捷克隊以「全員斜槓」之姿爆紅，雖連輸三場比賽，還被中華隊以14：0扣倒，但事後仍大氣稱讚台灣實力，甚至樂觀表示可趁此旅遊。近日，有民眾巧遇一行人遊河口湖，還大玩東京巨蛋前的摩天輪、海盜船，被形容是「精神狀態極佳」，完美傳遞開心打球精神。

全員斜槓爆紅　教練是神經內科醫師、隊長當牙醫

WBC賽前採訪影片曾介紹，棒球在捷克是小眾體育項目，這些捷克隊的球員們大多另有全職工作，像是總教練查丁（Pavel Chadim）是一名神經內科醫師，隊長穆日克（Martin Mužík）是牙醫，上屆經典賽曾三振大谷翔平的薩多里亞（Ondrej Satoria）則是電子工程技師，其他還有消防員、英文老師、房地產業務員、建設工地主任等，來自各行各業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼捷克球員斜槓職業一覽表。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲捷克球員斜槓職業一覽表。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

球員們強調，打棒球的目的跟金錢完全無關，單純只是熱愛棒球並願意為此奉獻，甚至自嘲自己是一群「棒球狂熱份子」，所以才利用時間練習、參加國際賽事，傳遞開心打球精神。在最後一場與日本對戰前，捷克隊利用8、9日旅遊，還被民眾巧遇，當時總教練查丁就說，「這兩天剛好可以讓大家整理心情，好好享受與大谷祥平對戰。」

IG曬東京巨蛋玩樂照　輸球也不影響旅遊心情

與此同時，捷克隊官方IG也分享隊員們在開賽前爽玩東京巨蛋摩天輪、海盜船，甚至爽唱卡拉OK。先前，隊長穆日克才表示，若最終無法打進複賽，那就改去京都旅遊。如今捷克隊確定3敗，下一屆必須由資格賽打起，但一行人還是開心去旅遊，其樂觀態度和不受比賽結果影響的強大心理狀態，圈粉不少台灣球迷。

▲▼捷克「斜槓棒球隊」爆紅！輸球開心遊日　精神狀態極佳圈粉。（圖／翻攝自IG／baseballczech）

▲▼捷克隊輸球開心遊日，目擊者形容「精神狀態極佳」圈粉無數。（圖／翻攝自IG／baseballczech）

▲▼捷克「斜槓棒球隊」爆紅！輸球開心遊日　精神狀態極佳圈粉。（圖／翻攝自IG／baseballczech）

從捷克隊官方IG的精選動態也可見到，捷克隊先前來台時，也有認真玩台北，不僅到公園玩溜滑梯，大喝手搖飲，還體驗摩托車，各種照片讓人看得嘴角壓不住，也讓許多台灣網友直呼親切。

曾披上中華民國國旗　友台形象深植人心

這一次，台灣對上捷克，總教練查丁賽前給予高度評價，稱中華隊是12強冠軍，「能交手是我們的榮幸」，即便被以14：0扣倒，賽後也大方讚許中華隊「打得非常好」、「把握了捷克的每一個失誤」。

▲捷克總教練哈迪姆（Pavel Chadim）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克總教練查丁（Pavel Chadim）。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，2024年世界12強棒球賽時，捷克隊曾與中華隊在台北大巨蛋進行熱身賽，當時捷克球員赫魯普（Marek Chlup）大方身披台灣國旗進場，而「台灣隊長」陳傑憲也身披捷克國旗回應，雙方互換國旗的畫面感動無數人，「友台形象」也深植人心。

▲12強中華隊捷克交流賽，球員披掛對方國旗上場。（圖／記者林敬旻攝）

▲交流賽上，球員披掛對方國旗上場。（圖／記者林敬旻攝）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍
快訊／台東深夜砍人2傷！「父替子擋刀」滿身血　2兇嫌逃逸
美軍轟炸伊朗16艘布雷艇！　衛星影片曝光
E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫
「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神被點名
鄧愷威春訓迎首場先發！台灣時間14日對紅雀登板
許雅鈞「傳出殯照撩妹」：大S真的超慘　露餡惱羞拉黑
日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷
486秀松指部照片嗆：有什麼奇怪　PTT炸鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

剩8℃！　明再急凍變天

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

文保景遭台灣人網暴　律師老實說「扯運動家精神很怪」

E級名媛「最強小三史」回顧！　22歲就不倫教授被抓包

E級名媛「三劈」成最強小三！　個性反差幾分鐘勾走男人魂

快訊／玉山又下雪！　一片銀白世界

E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍

「加入社團後不能打廣告」　她回3字詐團心態爆炸

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

伊朗放行「美、以斷交國」走荷姆茲　律師：不就台灣？

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

剩8℃！　明再急凍變天

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

文保景遭台灣人網暴　律師老實說「扯運動家精神很怪」

E級名媛「最強小三史」回顧！　22歲就不倫教授被抓包

E級名媛「三劈」成最強小三！　個性反差幾分鐘勾走男人魂

快訊／玉山又下雪！　一片銀白世界

E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍

「加入社團後不能打廣告」　她回3字詐團心態爆炸

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

伊朗放行「美、以斷交國」走荷姆茲　律師：不就台灣？

369萬！台灣Defender推「全新限定特仕車」　外觀霸氣、致敬越野經典

剩8℃！　明再急凍變天

美國防部大規模導入Gemini　將服務逾300萬軍職與文職人員

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

台東深夜砍人案釀2傷！「父替子擋刀」滿身血　2兇嫌逃逸中

台灣地王「三重幫」四公子首度露面！　自立門戶成霸道總裁

「MG全新轎跑」現身預告發表！命名MG 07比MG7更帥、更跑格

銀泰佶生技詐騙5.3億　董事長聲押禁見、妻子50萬交保

周興哲「不爽爸媽偏心金援哥哥開公司」！想出走內幕爆：為自己爭口氣

一句「朋友妻更刺激」　夫怒告妻出軌！結局大翻車

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

生活熱門新聞

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

高中生惡搞蔡英文哏圖！釣出本人回應

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

普發一萬將截止！未領取將「視同捐贈國庫」

球迷接機「台灣隊長」陳傑憲　1舉動好貼心

三月中旬「好運上門三大生肖」

網傳「牙膏塗龜頭」延時30分！泌尿醫聽完搖頭

台灣人「用鈔票1習慣」會惹怒日本店員！

更多熱門

相關新聞

捷克隊將赴京都觀光　醫生教頭先返國

捷克隊將赴京都觀光　醫生教頭先返國

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事今（10）日進入最後一天，已確定以分組第一晉級的日本隊將與捷克隊交手，捷克隊總教練哈金（Pavel Chadim）在接受日本節目訪問時談到球隊情況，透露部分球員賽後將前往京都觀光，而他則需返國替病患治療。

中華隊血洗捷克後又有驚喜？王瑞德預告：還有更精彩的

中華隊血洗捷克後又有驚喜？王瑞德預告：還有更精彩的

火箭工程師也來參賽！　捷克唯一經典賽「全業餘組成」斜槓身份曝

火箭工程師也來參賽！　捷克唯一經典賽「全業餘組成」斜槓身份曝

中華隊14:0捷克「丁特發3千杯飲料」　台韓戰再祭3千杯

中華隊14:0捷克「丁特發3千杯飲料」　台韓戰再祭3千杯

神偷點又盜壘帶攻勢　鄭宗哲：要一直得分

神偷點又盜壘帶攻勢　鄭宗哲：要一直得分

關鍵字：

斜槓棒球隊捷克

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

即／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面