「輸民調就加入」　新北藍軍抗拒合作黃國昌

年底選戰藍白合協調將進入深水區，各地選情不同，對比新北、嘉市錯綜複雜，宜縣較單純，尤其藍營吳宗憲、白營陳琬惠本就關係良好，私下互動也頻頻，藍營研判協調整合不會有太大問題。由於市長選舉牽動議員選情，加上地方派系與基層組織盤根錯節，本刊掌握，針對共組輔選聯軍，新北藍軍較抗拒與爭取新北提名的黃國昌進行實質且深度合作。至於嘉市，藍白都認為自己的選將有望勝出。

面對藍白合議題，吳宗憲向本刊表示，相關細節尊重黨中央決定，並強調「人才是國家的。」他樂見也支持藍白共組聯合內閣。

白營地方操盤要角向本刊透露，白營上上策當然是力拚陳琬惠的民調能有突破，但地方早已盛傳，若最後陳琬惠下、吳宗憲上，除陳有機會整合進入宜蘭縣府團隊出任副縣長，亦不排除代表藍白在野陣營出戰2028宜蘭立委選舉，宜縣藍白合不會有太大問題，只是要設防民調被綠營介入干擾。

▲黃國昌（左2）備戰新北市長，但也強調「如果男主角不是我，會跳到第一線用最大力量輔選。」

有關嘉市方面，本刊掌握，藍營去年12月曾做過內參民調，當時包括議員鄭光宏、醫師翁壽良等人有志參選者皆領先白營張啟楷，如今確定徵召翁，有藍營陸戰組織加持，對翁是利多。

值得玩味的是，翁不僅曾參選2016年嘉義市立委，與前藍委翁重鈞是親戚，和現任市長黃敏惠家族也是世交，2024大選期間更曾任柯文哲競選總統的嘉義競總主委，當時是無黨籍，直到選後才加入國民黨，與柯不可謂沒交情。

地方早已盛傳，黃敏惠卸任後，有意轉戰下屆嘉義市立委，因此與代表綠營出戰市長的王美惠有「位置互換默契」，加上翁與黃家族、柯的關係，讓嘉義市藍白整合局勢更顯詭譎。白營操盤幕僚則觀察，張啟楷過去是政論節目主持人又當了2年立委，翁的知名度明顯不如張，陸戰上過去幾個月也不見翁「用力」跑攤，若張、翁對決民調，白營有信心張可以出線。



