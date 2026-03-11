伊朗布雷荷姆茲海峽！　川普怒嗆：不清除將面臨前所未有軍事後果

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

2名熟悉美國情報的消息人士指出，伊朗已開始在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布放水雷。該海峽是全球最重要的能源運輸樞紐之一，全球約1／5的原油供應需經過此處，一旦航道受阻，可能對全球能源市場造成重大衝擊。

伊朗疑在荷莫茲海峽佈放水雷

CNN報導，消息人士表示，目前布雷規模仍有限，近幾日約部署數十枚水雷。不過伊朗仍保有80％至90％的小型船隻與布雷艦艇，意味著其部隊隨時有能力在該海域快速部署數百枚水雷。

伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）擁有可迅速動員的分散布雷船、載滿炸藥的快艇以及岸基飛彈陣地，能在荷莫茲海峽形成高度危險的封鎖「防線」。

「能源海峽」淪死亡谷

自戰爭爆發以來，該海峽實際上已接近封閉狀態。伊朗革命衛隊曾警告將攻擊任何通過的船隻，部分媒體甚至將該海域形容為「死亡谷」，凸顯航行風險急遽升高。

美國總統川普9日表示，美國正研究為商船提供護航方案，但美國官員證實，目前美國海軍尚未護送任何船隻通過該海峽。川普10日在社群平台Truth Social發文警告，「如果伊朗在荷莫茲海峽布雷，我們要求立即清除！」並稱若水雷未被移除，伊朗將面臨「前所未有的軍事後果」，但若主動撤除，將是邁向和平的重要一步。

川普先前也在記者會表示，美國擁有全球最先進的掃雷設備，並強調荷莫茲海峽必須保持安全與暢通。

能源市場衝擊 國際油價波動

目前每日約有1500萬桶原油與450萬桶精煉燃料滯留在波斯灣內，伊拉克與科威特等產油國幾乎沒有替代航線。七大工業國集團（G7）已暗示，可能釋放更多石油儲備以緩解市場供應緊張。

在此不確定性影響下，國際油價10日劇烈波動，能源市場高度關注荷莫茲海峽情勢的後續發展。