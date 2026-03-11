　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

五角大廈：美軍累計140人受傷　7人陣亡

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美軍2月28日對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），五角大廈10日表示，目前約有140名美軍受傷，其中8人傷勢嚴重；負責美國中東軍事行動的美軍中央司令部（US Central Command）8日指出，已有7名美軍陣亡。

140名美軍受傷　108人已重返崗位

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）透過電子郵件表示，多數傷勢較輕，目前已有108名軍人重返崗位，重傷的8人則正在接受最高級別醫療照護。

伊朗戰爭進入第11天仍未見降溫。伊朗持續攻擊區域石油基礎設施並揚言切斷海上交通，美國10日也宣布將展開新一波猛烈打擊。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在記者會表示，美軍將加強對伊朗攻勢，發動開戰以來最猛烈的空襲。

美軍打擊逾5000個目標

與會的美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，美軍已打擊超過5000個目標，包括深入攻擊伊朗的軍事與工業基地。目擊者對美聯社表示，在以色列10日下午展開新一輪空襲後，伊朗首都德黑蘭傳出多起爆炸聲，不少商店關門歇業。

伊朗嗆拒談判：絕不尋求停火

伊朗方面則態度強硬並排除談判可能。國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社群媒體X表示，伊朗絕不尋求停火，「敵人應該明白，無論採取什麼行動，都將招致對等且立即的回應」。伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）也向美國總統川普（Donald Trump）喊話，「伊朗不怕你空泛的威脅。即使比你更強大的國家也無法消滅伊朗，小心別讓自己也被消滅」。

中東鄰國遭戰火波及

中東地區傷亡數字持續增加。阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）通報新增2起死亡事件，並表示共有9架無人機襲擊該國，無人機攻擊後工業城市發生火災，但未傳出額外人員傷亡。自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，阿聯已遭遇多起襲擊，累計造成6人死亡、122人受傷。

巴林政府則表示，伊朗攻擊擊中首都一棟民宅，造成1名29歲女子死亡、8人受傷；沙烏地阿拉伯指出已在東部產油區擊落2架無人機，科威特國民警衛隊也稱擊落6架無人機。

根據官方統計，自戰爭爆發以來，伊朗至少1230人喪生，黎巴嫩至少397人喪生，以色列則有11人死亡。

美國伊朗美軍五角大廈史詩怒火行動北美要聞

