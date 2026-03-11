清明節「掃墓吉日」一次看　關鍵時辰恐陰靈纏身

▲清明掃墓祭祖。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國曆4月5日清明節將至，許多人會提早掃墓。命理師楊登嵙分享今年清明節掃墓吉日，以及沖煞的生肖；此外，掃墓時間最好是在下午3時前，因陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。

掃墓吉日及沖煞生肖

3月11日：沖屬虎（29歲），坐南向北不宜。

3月16日：沖屬羊（24歲），坐東向西不宜。

3月18日：沖屬雞（22歲），坐西向東不宜。

3月21日：沖屬鼠（19、79歲），坐北向南不宜。

3月23日：沖屬虎（17、77歲），坐南向北不宜。

3月25日：沖屬龍（15、75歲），坐北向南不宜。

3月28日：沖屬羊（12、72歲），坐東向西不宜。

4月2日：沖屬鼠（7、77歲），坐北向南不宜。

4月3日：沖屬牛（6、66歲），坐西向東不宜。

4月4日：沖屬虎（5、65歲），坐南向北不宜。

4月5日：沖屬兔（4、64歲），坐東向西不宜。

4月8日：沖屬馬（1、61歲），坐南向北不宜。

4月11日：沖屬雞（58歲），坐西向東不宜。

楊登魁解釋，例如3月25日，屬龍者（15歲、75歲）不宜掃墓，或是祖墳「坐北向南」也不適合，都要擇日掃墓。

掃墓最好下午3點前

楊登嵙表示，掃墓時間最好是在早上5點後，下午3點前，因陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。

楊登嵙也曾指出，可用白色菊花祭拜最適合，但帶刺的花朵不宜祭拜，例如玫瑰花、薔薇花；而鳳梨、香蕉，在台語上有「亡者一直來」的語意；還有葡萄、龍眼一整串的水果也不宜，以免一整串不詳發生，最好要剪開才拜。

楊登嵙提醒，7歲以下孩童、孕婦、大病初癒或剛結束手術等民眾，都不宜前往墓地；且掃墓時穿著不宜大紅大黑，應該盡量選擇低彩度、低明度服裝，切忌穿大紅色系衣服，女性可化淡妝；全身黑色系亦不宜，因陰磁場較易附著或接近，盡量以樸素為主。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。