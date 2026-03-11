　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清明節「掃墓吉日」一次看　關鍵時辰恐陰靈纏身

▲▼土葬,墳墓,環保,掃墓,祭祖,祖先。（圖／記者周宸亘攝）

▲清明掃墓祭祖。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國曆4月5日清明節將至，許多人會提早掃墓。命理師楊登嵙分享今年清明節掃墓吉日，以及沖煞的生肖；此外，掃墓時間最好是在下午3時前，因陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。

掃墓吉日及沖煞生肖

3月11日：沖屬虎（29歲），坐南向北不宜。

3月16日：沖屬羊（24歲），坐東向西不宜。

3月18日：沖屬雞（22歲），坐西向東不宜。

3月21日：沖屬鼠（19、79歲），坐北向南不宜。

3月23日：沖屬虎（17、77歲），坐南向北不宜。

3月25日：沖屬龍（15、75歲），坐北向南不宜。

3月28日：沖屬羊（12、72歲），坐東向西不宜。

4月2日：沖屬鼠（7、77歲），坐北向南不宜。

4月3日：沖屬牛（6、66歲），坐西向東不宜。

4月4日：沖屬虎（5、65歲），坐南向北不宜。

4月5日：沖屬兔（4、64歲），坐東向西不宜。

4月8日：沖屬馬（1、61歲），坐南向北不宜。

4月11日：沖屬雞（58歲），坐西向東不宜。

楊登魁解釋，例如3月25日，屬龍者（15歲、75歲）不宜掃墓，或是祖墳「坐北向南」也不適合，都要擇日掃墓。

掃墓最好下午3點前

楊登嵙表示，掃墓時間最好是在早上5點後，下午3點前，因陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。

楊登嵙也曾指出，可用白色菊花祭拜最適合，但帶刺的花朵不宜祭拜，例如玫瑰花、薔薇花；而鳳梨、香蕉，在台語上有「亡者一直來」的語意；還有葡萄、龍眼一整串的水果也不宜，以免一整串不詳發生，最好要剪開才拜。

楊登嵙提醒，7歲以下孩童、孕婦、大病初癒或剛結束手術等民眾，都不宜前往墓地；且掃墓時穿著不宜大紅大黑，應該盡量選擇低彩度、低明度服裝，切忌穿大紅色系衣服，女性可化淡妝；全身黑色系亦不宜，因陰磁場較易附著或接近，盡量以樸素為主。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

防掃墓火警　新園消防出動「空中保全」監控

防掃墓火警　新園消防出動「空中保全」監控

清明節期間，民眾陸續前往墓園掃墓祭祖，為防範掃墓期間因用火不慎引發墓地火警，屏東縣政府消防局新園分隊日前於新園鄉第一公墓辦理防火巡檢及防火宣導，並運用無人機進行空中巡檢，以提升效率及確保掃墓期間之公共安全。

花蓮清明節返鄉專車服務啟動　2班列實名制

花蓮清明節返鄉專車服務啟動　2班列實名制

清明掃墓防火升級南消六甲消防出動無人機巡查公墓

清明掃墓防火升級南消六甲消防出動無人機巡查公墓

今年國道已24起火燒邊坡　31路段清明掃墓警戒

今年國道已24起火燒邊坡　31路段清明掃墓警戒

元宵求子更靈驗？民俗專家：提燈、鑽燈腳皆助添丁

元宵求子更靈驗？民俗專家：提燈、鑽燈腳皆助添丁

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

