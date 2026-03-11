美軍確保荷莫茲海峽暢通　白宮：川普不怕動軍事選項

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後局勢升溫，伊朗揚言封鎖能源要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）作為報復。白宮10日表示，美國總統川普與能源團隊正密切關注市場變動，美軍也已制定方案確保航道暢通；白宮強調川普不害怕動用這些選項。

川普不容許伊朗威脅擾亂荷莫茲海峽

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在例行記者會表示，川普不會容許「無賴的伊朗恐怖分子」阻擋航行自由與能源流通。她指出，摧毀不分青紅皂白攻擊民眾、挾持全球經濟為人質的恐怖分子是件好事，「川普應該為此受到讚揚」。

川普9日晚間也在社群媒體發文警告，如果伊朗試圖阻擋荷莫茲海峽石油運輸，美軍將以「比現在強大20倍的力量」攻擊伊朗。

川普政府早制定好應對計畫

李威特表示，川普預期伊朗可能干擾全球能源市場，因此早在軍事行動前就與能源團隊制定應對計畫，並在行動後迅速處理可能出現的市場衝擊。

李威特指出，川普政府已為波斯灣油輪提供政治風險保險，美國財政部也暫時取消部分石油相關制裁；此外，川普也授權美國海軍在必要時護送油輪。

保持海峽暢通 川普無懼動用軍事選項

李威特表示，川普與能源團隊正持續監控市場並與產業領袖保持聯繫；在川普指示荷莫茲海峽必須保持暢通後，美軍正擬定其他方案。她未透露細節，但強調川普「不害怕動用這些選項」。

川普9日也表示，美軍在先前攻擊中刻意保留部分關鍵目標，包括伊朗能源發電設施；他指出若攻擊這些設施，伊朗可能需要多年才能重建，但除非必要，美軍才會採取行動。