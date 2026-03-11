大谷翔平回顧311大地震：隊友失去家人不知如何安慰

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

日本岩手縣在2011年遭遇311大地震襲擊，當時僅16歲的高一生大谷翔平，接受《Japan Times》專訪回憶災難當下，坦言扭曲的樓梯與尖叫聲仍歷歷在目。他也透露，有部分對有失去家人，坦言不知如何安慰。

當年規模9.0強震引發海嘯，重創岩手縣沿海城鎮，造成超過2萬2000人罹難或失蹤。就讀 花卷東綜合高中的大谷翔平與隊友當時正在室內訓練，地震發生後立刻喊停疏散，雖然校區位於內陸未受海嘯直接衝擊，但許多隊友來自沿海，甚至一度與家人失聯。

難忘隊友相互扶持情誼 呼籲不以事不關己態度面對

大谷翔平回憶當時看到工地機具掉落、聽見尖叫聲，那是他從未經歷過的震撼。面對部分隊友失去家園，大谷坦言當時不知如何安慰，但3年住宿生活的朝夕相處，讓這群人成為他最珍貴的回憶。他強調下一次地震隨時可能發生，每個人都應做好心理準備，絕不能抱持事不關己的態度。

▲大谷翔平母校花卷東校門口仍掛著他的布幔。（圖／翻攝臉書／花巻東高等学校）

身為出身東北岩手縣的子弟，大谷翔平直言故鄉的加油聲對他意義非凡，更由衷感謝家鄉賦予他的價值觀。目前與學長菊池雄星同在MLB發光發熱，兩人已成為母校花卷東的最高榮譽，校門口至今仍掛著兩人的布幔，象徵著災後重生的堅韌毅力。

身為人父盼悲劇不再重演 強調分享經驗是為後代著想

隨著15年時光流逝，大谷翔平從受災的高中生成長為世界級球星，他深知傳承記憶的困難度。他認為分享經驗並致力防止悲劇重演是重要責任，尤其在愈來愈多不曾經歷該場地震的人長大之際，更需要透過不斷地述說，讓防災教訓能持續傳遞給下一代子孫。

已為人父的大谷翔平在訪談最後感性表示，他不希望未來還有家庭必須承受這種失去親友的痛苦。他強調分享自身痛苦經驗是為了下一代著想，希望後輩能記取教訓並盡可能傳承下去。這份從受助者轉變為回饋者的心意，也展現出這位巨星在球場之外，對社會與故鄉深沉的使命感。