政治焦點

卓榮泰赴日看球賽「松指部出境」惹議　前空軍副司令2點質疑

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長卓榮泰日前赴日本觀看WBC世界棒球經典賽，卻引發公器私用爭議，但他強調此行是自費的私人行程。前空軍副司令、退役中將張延廷表示，從松指部軍用停機坪出入境，一定是公務行程，從來沒有私人行程跑到那邊去使用，但有一種特殊情況例外，那就是醫療緊急後送。

▲▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

▲卓榮泰日前現身東京巨蛋看球賽。（圖／讀者提供）

卓榮泰「私人行程」赴日應援惹議

卓榮泰7日休假自費包機前往日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽，事後被爆出是從空軍松指部搭乘包機來回，引發公器私用爭議，但他強調此行是自費的私人行程。消息曝光之後，掀起各界正反意見討論。

（圖／翻攝自Facebook／國民黨）

▲尹乃菁、張延廷對卓榮泰的「私人行程」說法提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／國民黨）

張延廷：從未有私人行程跑到松指部

國民黨文傳會副主委尹乃菁、前空軍副司令張延廷10日召開記者會，張延廷表示，所有國人出入境都要經過檢查，如果是私人行程就要使用民航，到松指部軍用停機坪，一定是公務行程，從來沒有私人行程跑到松指部軍用停機坪那邊去，但有一種特別狀況例外，那就是醫療緊急後送，這個關係到人命，所以不一樣，緊急情況就可以使用。

張延廷指出，另外還有一個問題，就是包機的部分，如果卓榮泰是部分包機，就要支付卓本人以及隨扈們的部分費用，若是全部包機，那就是200多萬的費用卓自己一個人出。

尹乃菁轟：造成地主國日本困擾

尹乃菁也表示，台日斷交之後，我國行政院長可以到日本，就外交上來講當然是不錯的成績，但外交是高度的藝術，不是騙術或話術，台日沒有邦交關係，加上近期日本與中國的外交關係高度緊張，我國政府首長赴日訪問，本身就是一個高度敏感的政治議題。

尹乃菁認為，若卓榮泰與日方有默契，大可很早就開始規劃行程，從從容容、遊刃有餘去看球賽，而不是現在這樣匆匆忙忙、漏洞及謊言百出，況且日本官房長官也說卓沒有見日方任何一位政要，形同公開打臉，「這麼一個不成熟、幼稚的政府團隊，外交操作如此粗糙，不但沒有辦法為台日之間的友誼增添光彩，反而造成地主國日本的困擾。」

03/08 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

