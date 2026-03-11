倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

▲溼冷轉乾冷。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／台北報導

「倒春寒」還沒結束！氣象專家吳德榮提醒，周四晚、周五晨因輻射冷卻加成，有再觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，本島平地的最低氣溫亦將降至8度左右。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨平地最低氣溫則為苗栗公館鄉9.3度，各地平地最低氣溫約在10至13度；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天至周四上半天，冷空氣減弱，晴朗穩定，白天氣溫升，今晚、周四晨氣溫因輻射冷卻而偏低，本島平地的最低溫仍下探10度左右，日夜溫差大，東半部偶有局部短暫雨的機率。

周四冷空氣再南下

吳德榮說，周四下午大陸高壓前緣通過，大台北雲量略增，周四晚至周五乾冷空氣南下，轉晴冷；周四晚、周五晨因輻射冷卻加成，有再觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，本島平地的最低氣溫亦將降至8度左右，應注意保暖。

吳德榮指出，周六、周日持續受大陸高壓影響，各地晴朗穩定，冷空氣減弱，白天舒適微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大；下周一至下周四受高壓南側偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗穩定，氣溫逐日緩升，白天舒適，漸轉微熱，早晚偏涼，日夜溫差大，東半部水氣稍增，偶有局部零星降雨的機率。

吳德榮表示，最新氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，今晨2時已發展為第3號颱風鸚鵡，偏東北東進行，預計周四下午減弱為熱帶低壓，壽命很短，也符合「三月颱不侵台」的統計資料。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

