3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

開箱／iPhone 17e 絕美低調嫩粉色！一表看懂「三代」規格差異

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17家族新成員「iPhone 17e」在今天正式上市，今年主打「加量不加價」，起始儲存空間從256GB開始，搭載A19晶片、 6.1 吋超 Retina XDR 螢幕、4800萬畫素的後鏡頭及1200萬畫素的前鏡頭，同時將大家所期待的MagSafe重新加入，《ETtoday新聞雲》也搶先取得iPhone 17e新機，現在就來快速看看特色以及跟16e、iPhone 17的比較吧！

▼嫩粉色為今年iPhone 17e主打色，實際看起來是一種很低調的粉色，在某些角度看起來會偏向白色，不會接近芭比粉紅。

▲▼ iPhone17e 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在去年iPhone 16e取得好評價後，蘋果趁勝追擊，在今年春季發表會推出iPhone 17e，這次在外觀材質上同樣採用鋁金屬邊框航太等級鋁金屬框架與霧面玻璃背板，尺寸為 6.1 吋超Retina XDR 顯⽰器，螢幕材質升級為「第二代超瓷晶盾」面板（耐刮抗摔能力提升 3 倍），同時具備IP68防塵防水。

處理器部分則採用A19晶片、4核心CPU，相機畫素則維持與去年，主鏡頭為4800 萬像素融合相機，光學品質 2 倍望遠 、前置鏡頭則為1,200萬畫素。此外，今年MagSafe重回「e系列」，最高可達 15W 無線充電。這次蘋果誠意滿滿，在規格、材質穩定升級的狀況下，起始儲存空間從256GB起，價格與去年維持在21,900元起。

這次《ETtoday新聞雲》搶先在上市前取得主打色「嫩粉色」新機在外裝上蘋果這幾年的手機都維持追求環保的理念，均採⽤ 100% 基於纖維材料的紙質包裝，只要拉開封條就可以快速開箱。但蘋果也在外裝上給出「小驚喜」，會依照選擇的顏色反應在外包裝上的LOGO，這次就可以看到嫩粉色的LOGO在包裝外，別具小巧思。

▲▼ iPhone 17e,iPhone17e,17e,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼尺寸與去年相同，維持在6.1 吋，使用超Retina XDR 顯⽰器。

▲▼ iPhone 17e,iPhone17e,17e,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

這次新推出的「嫩粉色」實際拿到手後，會發現比較像是白粉色感，並不是妥妥的芭比粉紅，反而是白色金屬光澤感覺較重的顏色，在光線之下可以看到微微的粉色以及白色，屬於比較低調感的外觀，相信喜歡比較質感路線，或是想從黑、白經典色以外選擇的消費者，「嫩粉色」將會是新的選擇。

iPhone 17e 鏡頭一樣維持前後各一顆，分別為 4800 萬像素融合相機、1200 萬像素原深感測相機，同時提供光學品質 2 倍望遠，而透過實際拍攝，iPhone 17e主力焦段還是維持在1x~2x之間，最高支援到10x，從下圖拍攝近物可以看到細節非常還原。

而這次受到A19晶片幫助，在人像拍攝上更進一步，在拍攝時能自動偵測人像、貓狗等，提供焦點、景深控制的進階功能，這時候可以直接點選來提升照片的質感。此外，iPhone 17e 最⾼可拍攝 4K 解析度、每秒 60 影格並⽀援「杜比視界」的影片，同時透過演算法，可以大幅降低風噪干擾。

▲▼ iPhone 17e,iPhone17e,17e,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼在主力焦段上的物品細節非常還原。

▲▼ iPhone 17e 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼在偵測到人像、貓狗時，左下角會出現景深模式可以即時切換，拍出更有質感的照片。

▲▼ iPhone 17e 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼最高支援到10x。

▲▼ iPhone 17e 。（圖／記者蘇晟彥攝）

整體來說，iPhone 17e在規格上算是穩定升級，但得力於A19晶片的幫助，在整體手機運行、AI運算等功能將有感提升速度，在不少人關心的「照片上」，儘管沒辦法到非常遠的長焦拍攝，但對於生活周邊的近物、人像都是維持妥妥的水準，對於日常拍攝絕對是能夠應付，而下方也替讀者整理iPhone 16e、17、17e三個機型的手機規格比較，讓大家能快速搞懂規格差異，選擇最適合自己的手機！

iPhone 17e即日起正式開賣。

同場加映 iPhone 17e全新配件

．iPhone 17 MagSafe 矽膠保護殼 – 亮芭樂紅色（共八色可選；售價1,490元）
．斜背掛繩 – 亮芭樂紅色（共12色可選；售價1,890元）'
最長／短掛繩長度：2,080 ／1,080公釐 
．iPhone MagSafe 精細織紋卡套 –狐橙色（共5色可選；售價1,890元）

▲▼ iPhone 17e,iPhone17e,17e,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone 17e,iPhone17e,17e,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone 17e,iPhone17e,17e,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼iPhone 17e規格比較。

▲▼ iPhone 17e規格比較 。（圖／記者蘇晟彥製表）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

iPhone17e蘋果

