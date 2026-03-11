「體位區分標準」尚未公告　內政部：持續彙整意見、規劃性別友善配套

▲內政部表示，「體位區分標準」尚未修正公告，會持續彙整意見、規劃性別友善配套措施。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

去年爆發多起藝人閃兵案，國防部為此預告「體位區分標準修正草案」，但草案將跨性別者由免役體位改列替代役體位，遭質疑恐侵害人權。內政部10日表示，相關制度尚未上路，仍在彙整各界意見並研議修正，也將持續強化性別友善服役環境與配套措施。

民眾黨立委劉書彬在立法院質詢表示，跨性別者進入成功嶺受訓依然要面對集體住宿、男性化管理模式、可能被迫暴露身體等狀況。內政部長劉世芳說，衛福部與專業醫學會有達成一定共識，希望在一年中透過專業醫師持續追蹤並了解個案是否適合服替代役、或是否達免役標準；此外，成功嶺的跨性別友善住宿環境也會改善。

內政部晚間透過新聞稿回應，「體位區分標準」修正議題的主管機關為國防部，相關修正是由國防部會同內政部辦理，並邀請衛生福利部、各專科醫學會、相關機關及人權團體共同參與研議，以兼顧醫學專業、制度公平及人權保障。

內政部指出，「體位區分標準」自民國95年修正後，當時免役率約為8%，目前我國免役率已約為16%。隨著役期恢復為1年，社會各界對兵役公平性高度關注，政府因此啟動通盤檢討，並參考其他實施徵兵制國家之作法，如新加坡免役率約3%、韓國及以色列約5%。

內政部表示，本案目前仍在彙整各界意見並持續研議修正，尚未公告實施，相關制度亦未上路。

對於各界關切的項次疑慮，內政部說明，將持續參採醫學專業與性別人權團體意見，並與國防部共同研議適當之體位判定標準，以兼顧役男權益與兵役制度公平。另外，替代役體位將進一步區分，依服勤單位及勤務性質分發，使役男服勤安排更符合身體條件與實際需求。

內政部表示，將持續強化性別友善之服役環境，並確保役男入營受訓期間之健康照護與醫療安全。