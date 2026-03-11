初選前夕遭爆黑料　呂瀅瀅：不排除黨內惡鬥

▲台北巿議員參選人呂瀅瀅。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨議員初選如火如荼展開，台北市松山信義選區競爭激烈，獲立委王世堅力挺的呂瀅瀅，近來有多名前任助理在網路上指控她長期不當管理與職場霸凌。對此，呂瀅瀅表示，黨內初選進入民調前的關鍵時刻，卻突然出現匿名爆料指控呂瀅瀅辦公室存在所謂「職場霸凌」情事。這樣的爆料時間點，恰巧落在初選民調前夕，難免引發外界對於其背後動機的質疑。

呂瀅瀅過去曾任第9屆士林北投議員，連任失利後淡出政壇。相隔多年後，呂再度投身政壇要競逐松山信義區議員，主打「20年行政經驗」；此外，呂與黨內高聲量的立委王世堅關係佳，本次九合一大選王世堅多次被外界點名參選市長，與其交好的議員小雞也被冠上「堅系」之名，獲得不少關注度。

但沒想到，呂瀅瀅卻遭多名前助理指控其涉及職場霸凌。自去年下半年開始，有多位呂的前任助理、志工，在網路上發文指控，在呂的團隊工作時遭受職場霸凌，包括要求助理以跪姿報告工作、公開羞辱外貌、長時間辱罵與精神打壓等行為，已對員工造成嚴重心理壓力，甚至需尋求心理諮商協助。

對此，呂瀅瀅陣營指出，相關指控並非首次出現。早在去年投入初選後，就已有匿名帳號於Threads、Facebook等社群平台，自稱為其辦公室助理持續散布相關內容。對於這些未具名來源的指控，呂瀅瀅也已在去年12月向警方提出妨害名譽告訴，目前案件已進入司法程序。

在案件尚未有任何司法認定之前，相關內容卻在初選民調前夕再次被媒體爆料。政治圈人士指出，選舉期間出現匿名爆料並非罕見，但若內容缺乏具體事證、且多來自未具名來源，就更容易被質疑為選舉操作的一環。

對於相關指控，呂瀅瀅也已發表聲明強調，報導內容與事實嚴重不符，並已委請律師研議採取法律行動。她同時呼籲外界理性看待未經查證的資訊，避免不實訊息影響選舉的公平。

隨著黨內初選進入最後階段，各種政治攻防勢必更加激烈。然而在民主社會中，選舉競爭仍應回到政策與理念的討論，而非透過匿名爆料與抹黑操作來影響選民判斷。如何在選戰中維持基本的政治倫理，也將是社會大眾持續關注的課題。