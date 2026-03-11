486先生秀松指部照片嗆「有什麼奇怪」　PTT炸鍋：軍用機場能拍？

▲行政院長卓榮泰7日現身日本大巨蛋，觀看WBC比賽。（圖／讀者提供）

記者閔文昱／綜合報導

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賽，引發「包機赴日」爭議。國民黨立委王鴻薇質疑相關行程涉及公器私用，並指出過去少見私人包機從松山指揮部（松指部）軍用停機坪出發。對此，知名電商「486先生」10日在社群平台貼出自己在松指部搭乘私人飛機赴日的照片，並反問「這有什麼奇怪的地方嗎？」試圖反擊相關質疑。

486先生表示，自己剛從日本返台，也曾從松指部松山機場搭乘私人飛機前往日本，因此認為卓榮泰搭機赴日並非特例。他同時曬出與飛機合影的照片，質疑外界對相關行程的批評過度。

▲486先生秀松指部搭機照。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

PTT鄉民質疑：一般人能進軍用機場？

不過照片曝光後，也在PTT掀起討論。有鄉民質疑「他是什麼身分可以去空軍？」、「軍用機場可以拍照？」、「一般人可以進去？」、「平民應該無法從軍用關口出入吧」，甚至有人直言「自己跳出來說自己有特權 笑死」。

也有航空迷提到過去在機場周邊拍照常被勸離，「還敢拍照喔XD 之前拍機場一堆飛機迷怕的要死耶」、「清泉崗機場搭機拍照會開罰，這個呢？」、「拍軍事基地 這不中共同路人了嗎」、「笑死，非法拍照還公布，不用辦嗎」，討論相當熱烈。

粉專：松指部與松山機場不同

臉書粉專「諸葛村夫聊八卦」也發文表示，松山指揮部雖然緊鄰松山機場，但其實是兩個不同區域。他自稱過去曾在松指部服役，指出軍方平時會進入軍機場執勤，例如撿跑道石頭，但並不會進入松山機場區域。

該粉專也質疑，「松指部什麼時候可以帶照相手機進去自拍了？」並直言若照片確實是在軍營區內拍攝，是否涉及相關規定也值得釐清。

拍到軍事營區恐觸法

事實上，2025年8月1日上路的《軍事營區安全維護條例》已明確規範軍事營區與軍民合用機場的拍攝限制。松山、台中、嘉義、台南、花蓮及澎湖等機場皆列入管理範圍。

依規定，若未經軍方許可，在營區外對內部軍事設施進行拍攝、錄影等行為，且被認定可能影響營區安全，最高可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

隨著486先生貼出松指部搭機照片，是否拍攝到軍事營區範圍，目前仍有待相關單位進一步釐清，也讓原本針對卓榮泰包機爭議的討論，再度延燒。