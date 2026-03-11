　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

486先生秀松指部照片嗆「有什麼奇怪」　PTT炸鍋：軍用機場能拍？

▲行政院長卓榮泰7日現身日本大巨蛋，觀看WBC比賽。（圖／讀者提供）

▲行政院長卓榮泰7日現身日本大巨蛋，觀看WBC比賽。（圖／讀者提供）

記者閔文昱／綜合報導

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賽，引發「包機赴日」爭議。國民黨立委王鴻薇質疑相關行程涉及公器私用，並指出過去少見私人包機從松山指揮部（松指部）軍用停機坪出發。對此，知名電商「486先生」10日在社群平台貼出自己在松指部搭乘私人飛機赴日的照片，並反問「這有什麼奇怪的地方嗎？」試圖反擊相關質疑。

486先生表示，自己剛從日本返台，也曾從松指部松山機場搭乘私人飛機前往日本，因此認為卓榮泰搭機赴日並非特例。他同時曬出與飛機合影的照片，質疑外界對相關行程的批評過度。

▲486先生秀松指部搭機照。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

▲486先生秀松指部搭機照。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

PTT鄉民質疑：一般人能進軍用機場？

不過照片曝光後，也在PTT掀起討論。有鄉民質疑「他是什麼身分可以去空軍？」、「軍用機場可以拍照？」、「一般人可以進去？」、「平民應該無法從軍用關口出入吧」，甚至有人直言「自己跳出來說自己有特權 笑死」。

也有航空迷提到過去在機場周邊拍照常被勸離，「還敢拍照喔XD 之前拍機場一堆飛機迷怕的要死耶」、「清泉崗機場搭機拍照會開罰，這個呢？」、「拍軍事基地 這不中共同路人了嗎」、「笑死，非法拍照還公布，不用辦嗎」，討論相當熱烈。

粉專：松指部與松山機場不同

臉書粉專「諸葛村夫聊八卦」也發文表示，松山指揮部雖然緊鄰松山機場，但其實是兩個不同區域。他自稱過去曾在松指部服役，指出軍方平時會進入軍機場執勤，例如撿跑道石頭，但並不會進入松山機場區域。

該粉專也質疑，「松指部什麼時候可以帶照相手機進去自拍了？」並直言若照片確實是在軍營區內拍攝，是否涉及相關規定也值得釐清。

拍到軍事營區恐觸法

事實上，2025年8月1日上路的《軍事營區安全維護條例》已明確規範軍事營區與軍民合用機場的拍攝限制。松山、台中、嘉義、台南、花蓮及澎湖等機場皆列入管理範圍。

依規定，若未經軍方許可，在營區外對內部軍事設施進行拍攝、錄影等行為，且被認定可能影響營區安全，最高可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

隨著486先生貼出松指部搭機照片，是否拍攝到軍事營區範圍，目前仍有待相關單位進一步釐清，也讓原本針對卓榮泰包機爭議的討論，再度延燒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲
美國將對伊朗發動「最猛攻擊」
大樂透1億頭獎一注獨得！
每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！　禁忌吃法營養師嘆氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「體位區分標準」尚未公告　內政部：持續彙整意見、規劃性別友善配套

486先生秀松指部照片嗆「有什麼奇怪」　PTT炸鍋：軍用機場能拍？

駐日代表李逸洋率團送機！中華隊搭機返國　最新動態曝

富邦悍將洋砲邦力多首度實戰曝來台原因　韓職表現亮眼卻沒獲續約心態豁達

記憶體南亞科2月暴賺75.84億　年增率飆破1256%

佩服陳冠宇身體素質　陳俊秀：長年維持高競技不容易

台海罕見平靜！共機「10天不擾台」創最長空窗期　專家：不尋常

蔡英文請舉重小選手吃牛排　「他們國際賽拿獎牌卻很少被看見」

約1600人自中東返台！張惇涵桃機接杜拜旅客　拜託國人2事

陳其邁二度受邀NVIDIA年會！明率團赴美　強化台美半導體戰略連線

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

WBC英雄淚竟撞臉王世堅？　陳冠宇自嘲「Windows 95」　宣布告別守護20年中華隊

「體位區分標準」尚未公告　內政部：持續彙整意見、規劃性別友善配套

486先生秀松指部照片嗆「有什麼奇怪」　PTT炸鍋：軍用機場能拍？

駐日代表李逸洋率團送機！中華隊搭機返國　最新動態曝

富邦悍將洋砲邦力多首度實戰曝來台原因　韓職表現亮眼卻沒獲續約心態豁達

記憶體南亞科2月暴賺75.84億　年增率飆破1256%

佩服陳冠宇身體素質　陳俊秀：長年維持高競技不容易

台海罕見平靜！共機「10天不擾台」創最長空窗期　專家：不尋常

蔡英文請舉重小選手吃牛排　「他們國際賽拿獎牌卻很少被看見」

約1600人自中東返台！張惇涵桃機接杜拜旅客　拜託國人2事

陳其邁二度受邀NVIDIA年會！明率團赴美　強化台美半導體戰略連線

盲測香水竟秒選「小三味」！周曉涵特調狂放香氣　何如芸笑虧：一堆人想當囚犯

4歲孫玩耍潑顏料！親嬤一怒竟「整桶熱水澆他頭上」釀45%燙傷

「體位區分標準」尚未公告　內政部：持續彙整意見、規劃性別友善配套

男持刀闖總統府喊「上帝要我殺共產黨！」法院裁定暫行安置6個月

瑞典坦克安全再進化！Volvo推「主動式安全帶」電動休旅EX60首搭

486先生秀松指部照片嗆「有什麼奇怪」　PTT炸鍋：軍用機場能拍？

高中生惡搞創作「蔡英文哏圖」！貼文意外釣出本人回應　全網笑歪

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

耗時7年零AI！金馬神作《世外》團隊來台　暖吐死後世界「全為亡祖父」

「台灣影評人協會獎」入圍名單曝！《大濛》狂攬5項　翁倩玉、陳意涵爭影后

A-Lin首唱〈幸福在歌唱〉 把自己也唱哭了！QQ

政治熱門新聞

記憶體南亞科2月暴賺75.84億　年增率飆破1256%

共機擾台驟減創紀錄！專家：背後原因不單純

中華隊搭機返國！駐日代表李逸洋率團送機

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

韓職表現亮眼卻沒續約　邦力多很豁達

遭網友換臉反串！苗博雅轟「死全家」　徐巧芯傻眼：不是支持廢死

陳冠宇為國出征20年　陳俊秀讚不容易

「體位區分標準」尚未公告　內政部：持續彙整意見、規劃性別友善配套

「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

蔡英文請舉重小選手吃牛排　「他們國際賽拿獎牌卻很少被看見」

李四川撇清流氓弟稱「無法選擇手足」　綠：那你還介紹給韓國瑜？

獨／盧秀燕明訪美僑委會傳「關切」訊息　要求僑民不要出席

更多熱門

相關新聞

不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」

不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」

請藍白立委一定要意識到，現在的立法「僅供參考」，表決勝敗民進黨已不在乎。無論閣揆還立委，現在甚至把赴日看棒球加油當成更重要。

卓揆看棒球沒問題！前元首機師「疑1事」

卓揆看棒球沒問題！前元首機師「疑1事」

在野猛攻卓榮泰包機費用　陳培瑜發函立院：藍委赴中聽旨費用誰買單？

在野猛攻卓榮泰包機費用　陳培瑜發函立院：藍委赴中聽旨費用誰買單？

卓榮泰赴日觀賽引中國不滿　外交部：樂見台日持續拓展各領域交流合作

卓榮泰赴日觀賽引中國不滿　外交部：樂見台日持續拓展各領域交流合作

立院明協商李貞秀身分案　卓榮泰：歡迎取得必要資格跟國人當好朋友

立院明協商李貞秀身分案　卓榮泰：歡迎取得必要資格跟國人當好朋友

關鍵字：

卓榮泰包機爭議松山機場營安條例486先生

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

即／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

美國將對伊朗發動「最猛攻擊」

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

普發一萬將截止！未領取將「視同捐贈國庫」

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面