高中生惡搞創作「蔡英文哏圖」！貼文意外釣出本人回應　全網笑歪

▲前總統蔡英文的照片被惡搞創作，本人親自回應。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

一名自稱17歲高中生的網友近日在網路上分享系列圖片，創作各種惡搞政治人物的圖片，受到不少關注。近日他分享了前總統蔡英文的惡搞照片，沒想到釣出蔡英文本人回應，令許多網友笑歪腰。

高中生創作惡搞政治人物圖片

這名網友近日在網路上發布貼文，分享一系列惡搞政治人物的創作圖片，並且還開放粉絲「許願」，截至目前已畫過立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、總統賴清德，以及各種國外的政治人物。

蔡英文親自留言回應

而這名網友8日發布了貼文，將前總統蔡英文的照片創作成惡搞照，怎料發布過後不久，便被蔡英文海巡到。蔡本人還留言回應，「你這個還好，不算是惡搞的，還有人把我畫成浩克。沒關係，民主國家，大家自由表達意見。」

「浩克梗」源自過去宣傳圖卡

而「把我畫成浩克」這句話，就要追溯到蔡英文的總統任期。當時蔡英文為了宣傳減稅、降低民眾負擔的政策，請網紅插畫家A RAY合作，製作簡單易懂的圖卡，沒想到A RAY直接把蔡總統畫成「綠巨人浩克」及「尤達大師」的形象，讓網友們笑歪腰。

插畫家再釋出未公開作品

如今蔡英文重提舊事，A RAY也立即在下方留言，指稱能夠被總統「惦（ㄐㄧˋ）記（ㄔㄡˊ）」讓他深感榮幸，因此決定再發布一張未公開的照片。而A RAY發布未公開的照片後，不少網友留言直呼，「怎麼有點可愛，好好笑」、「要下班了的快樂表情」、「太可愛了吧！好像喔」、「超古錐欸！」