生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中生惡搞創作「蔡英文哏圖」！貼文意外釣出本人回應　全網笑歪

▲▼前總統蔡英文投票。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前總統蔡英文的照片被惡搞創作，本人親自回應。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

一名自稱17歲高中生的網友近日在網路上分享系列圖片，創作各種惡搞政治人物的圖片，受到不少關注。近日他分享了前總統蔡英文的惡搞照片，沒想到釣出蔡英文本人回應，令許多網友笑歪腰。

高中生創作惡搞政治人物圖片

這名網友近日在網路上發布貼文，分享一系列惡搞政治人物的創作圖片，並且還開放粉絲「許願」，截至目前已畫過立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、總統賴清德，以及各種國外的政治人物。

蔡英文親自留言回應

在 Threads 查看

而這名網友8日發布了貼文，將前總統蔡英文的照片創作成惡搞照，怎料發布過後不久，便被蔡英文海巡到。蔡本人還留言回應，「你這個還好，不算是惡搞的，還有人把我畫成浩克。沒關係，民主國家，大家自由表達意見。」

在 Threads 查看

「浩克梗」源自過去宣傳圖卡

而「把我畫成浩克」這句話，就要追溯到蔡英文的總統任期。當時蔡英文為了宣傳減稅、降低民眾負擔的政策，請網紅插畫家A RAY合作，製作簡單易懂的圖卡，沒想到A RAY直接把蔡總統畫成「綠巨人浩克」及「尤達大師」的形象，讓網友們笑歪腰。

插畫家再釋出未公開作品

如今蔡英文重提舊事，A RAY也立即在下方留言，指稱能夠被總統「惦（ㄐㄧˋ）記（ㄔㄡˊ）」讓他深感榮幸，因此決定再發布一張未公開的照片。而A RAY發布未公開的照片後，不少網友留言直呼，「怎麼有點可愛，好好笑」、「要下班了的快樂表情」、「太可愛了吧！好像喔」、「超古錐欸！」

在 Threads 查看
03/08 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡英文：感謝賽後撿走垃圾的台灣人　蔡阿嘎穿對球衣＆佛光山加持

蔡英文：感謝賽後撿走垃圾的台灣人　蔡阿嘎穿對球衣＆佛光山加持

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天（8日）在東京巨蛋上演台韓大戰，中華隊與韓國激戰至延長賽，最終以5比4驚險勝出，寫下經典賽史上首度擊敗韓國隊的重要一勝。對此，前總統蔡英文今天（9日）表示，謝謝所有守在轉播螢幕前的球迷，以及到現場加油，並且在賽後把垃圾撿走的台灣人，她也感謝台灣「玄學」發揮效果，感謝網紅蔡阿嘎忍辱負重，應援時「穿對衣服」，在關鍵時刻用力發功，也謝謝球迷的結印、卜卦，與佛光山的祈福加持

17歲小將滿壘解決賈吉！昨天還在寫作業

17歲小將滿壘解決賈吉！昨天還在寫作業

整個人黏馬桶上　畢旅吃生蠔6人疑中毒

整個人黏馬桶上　畢旅吃生蠔6人疑中毒

最狂轉職！蔡英文留言「教授→總統」...30萬人朝聖

最狂轉職！蔡英文留言「教授→總統」...30萬人朝聖

李貞秀恐遭提當選無效之訴　羅智強：陳水扁蔡英文都保障陸配參政

李貞秀恐遭提當選無效之訴　羅智強：陳水扁蔡英文都保障陸配參政

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

