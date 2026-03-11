桃園兒美館2026「外掛學校」　多元藝術體驗等你來

▲桃園兒童美術館推出「外掛學校」。（圖／兒美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

如何讓藝術不僅止於創造力的展現，更成為孩子自我表達、思考與回應社會的力量？桃園市兒童美術館（兒美館）策劃的「外掛學校」，是一個以「兒童參與」為核心的藝術實驗教育計畫，強調共學、共創與共享，藉由藝術實踐的過程，引導兒童發展並訴說自身觀點。

兒美館10日表示，2026年第三屆「外掛學校」以「平等」為主題，規劃一場以成人為對象的前導座談（3月29日，週日），以及三場專為兒童設計的工作坊（4月3日至4月4日，週五-六），透過舞蹈律動、視覺藝術與偶戲表演等多元藝術形式，營造不同情境，引導孩子在身體、創作與對話中，思考及討論「平等」的多重意涵。

本屆活動的一大特色，是將兒童討論的聲音延伸至活動現場之外。透過現場聲音錄製，安排於「桃美館藝聲菌 Podcast」播出，讓孩子的思考軌跡持續向外擴散，使更多人聽見，也讓「平等」的想像能在差異共存中交織出多重的聲景。

►2026「外掛學校」系列活動：

►前導座談「從理論到現場：走向『與兒童一起』」

時間：3/29（日）13:30-15:30

講者：冷彬（富邦文教基金會｜總幹事）

李玉華（社團法人超越遊戲協會｜理事長）

楊惠君（少年報導者｜總監）

對象：藝術與教育相關工作者、對「與兒童一起」理念有興趣的父母和一般大眾

►舞蹈律動工作坊「身體變變變｜我的平等小舞伴」

時間：4/3（五）10:30-12:00

講師：方妤婷（驫舞劇場｜當代舞蹈表演者）

對象：6-12 歲，需家長陪同

►視覺藝術工作坊「微生物的（代）發聲練習」

時間：4/3（五）14:00-15:30

講師：孫以臻（獨立策展人）

王懷遠（實驗學校兼任教師、微生物研究員及藝術家）

對象：6-12 歲，需家長陪同

►偶戲表演工作坊「物品來鬥陣——誰是最強的！？」

時間：4/4（六）13:30-15:30

講師：玩劇小獸工作室

對象：5 歲以上，需家長陪同