地方 地方焦點

桃園兒美館2026「外掛學校」　多元藝術體驗等你來

▲桃園市兒童美術館2026「外掛學校」推出「行動Podcast小孩大聲說」

▲桃園兒童美術館推出「外掛學校」。（圖／兒美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

如何讓藝術不僅止於創造力的展現，更成為孩子自我表達、思考與回應社會的力量？桃園市兒童美術館（兒美館）策劃的「外掛學校」，是一個以「兒童參與」為核心的藝術實驗教育計畫，強調共學、共創與共享，藉由藝術實踐的過程，引導兒童發展並訴說自身觀點。

▲桃園市兒童美術館2026「外掛學校」推出「行動Podcast小孩大聲說」

兒美館10日表示，2026年第三屆「外掛學校」以「平等」為主題，規劃一場以成人為對象的前導座談（3月29日，週日），以及三場專為兒童設計的工作坊（4月3日至4月4日，週五-六），透過舞蹈律動、視覺藝術與偶戲表演等多元藝術形式，營造不同情境，引導孩子在身體、創作與對話中，思考及討論「平等」的多重意涵。

▲桃園市兒童美術館2026「外掛學校」推出「行動Podcast小孩大聲說」

本屆活動的一大特色，是將兒童討論的聲音延伸至活動現場之外。透過現場聲音錄製，安排於「桃美館藝聲菌 Podcast」播出，讓孩子的思考軌跡持續向外擴散，使更多人聽見，也讓「平等」的想像能在差異共存中交織出多重的聲景。

►2026「外掛學校」系列活動：

►前導座談「從理論到現場：走向『與兒童一起』」
時間：3/29（日）13:30-15:30
講者：冷彬（富邦文教基金會｜總幹事）
李玉華（社團法人超越遊戲協會｜理事長）
楊惠君（少年報導者｜總監）
對象：藝術與教育相關工作者、對「與兒童一起」理念有興趣的父母和一般大眾

►舞蹈律動工作坊「身體變變變｜我的平等小舞伴」
時間：4/3（五）10:30-12:00
講師：方妤婷（驫舞劇場｜當代舞蹈表演者）
對象：6-12 歲，需家長陪同

►視覺藝術工作坊「微生物的（代）發聲練習」
時間：4/3（五）14:00-15:30
講師：孫以臻（獨立策展人）
王懷遠（實驗學校兼任教師、微生物研究員及藝術家）
對象：6-12 歲，需家長陪同

►偶戲表演工作坊「物品來鬥陣——誰是最強的！？」
時間：4/4（六）13:30-15:30
講師：玩劇小獸工作室
對象：5 歲以上，需家長陪同

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

文府國小王永志奪教育部藝術教育貢獻獎

文府國小王永志奪教育部藝術教育貢獻獎

一棵遭颱風吹倒、原本面臨移除命運的老樹，在學生畫筆與影像創作下重新「活」了過來。教育部公布114年「藝術教育貢獻獎」得主，高雄市文府國小教師王永志，以影像與藝術深耕校園30年，帶領孩子用創作回應環境議題，讓校園成為最生動的美感教室，獲得高度肯定。

台南三代傳承藝師吳震星獲藝術教育貢獻獎

台南三代傳承藝師吳震星獲藝術教育貢獻獎

桃園兒美館推出「有怪獸主題書展」

桃園兒美館推出「有怪獸主題書展」

桃園兒美館　推出「在藝術中遇見大自然」特展

桃園兒美館　推出「在藝術中遇見大自然」特展

《小黑琵》第15輯出刊！收錄96件學童傑作

《小黑琵》第15輯出刊！收錄96件學童傑作

兒童藝術平等主題桃園兒美館藝術教育外掛學校

