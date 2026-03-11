瘋電影／東京計程車　一趟緩緩駛向終點的旅途道盡人生

文／賴賴

瘋言瘋語：

《東京計程車》在氣質上，隱約帶有《計程人生》與《櫻桃的滋味》那種伊朗電影特有的人文深度與哲學氣息。然而，在敘事節奏與情感鋪陳上，本片又展現出一種更貼近日本文化語境的轉化與深化，彷彿將伊朗電影的人文視角，重新嫁接到東京這座城市的歷史與記憶之中。

故事由一位年邁女性乘客的搭車旅程緩緩展開。她看似孤單寂寞、言語繁多，性格中甚至帶著幾分難以取悅的挑剔，但在這些表象之下，卻隱藏著歲月沉澱後的精明與洞察。隨著她不斷要求計程車前往不同的地點，東京的城市空間逐漸與她個人的生命記憶交錯重疊，一幅屬於東京的另一種城市圖像，也在旅途中慢慢浮現。

透過這位老婦人尋訪往昔軌跡的過程，電影讓觀眾得以看見繁華東京背後那層往往被忽略的歷史底色。那些看似尋常的街道與建築，在她娓娓道來的記憶之中，彷彿都映照著過去的身影。當她感嘆昔日景象早已不復存在、人事亦早已更迭之時，觀眾也隨之感受到時間對城市與人生所施加的無聲改寫在歲月流轉之中，人與空間皆不斷被重塑與更新。

若非電影如此細膩地鋪陳這些歷史與人文的脈絡，也許即使我們多次造訪東京，依然難以真正意識到這座城市曾經承受過戰爭與時代巨變所留下的傷痕。透過女乘客尋找記憶的旅程，影片不僅讓觀眾感知時間的流逝，也觸及人們對過去的眷戀與難以言說的感慨。

在演員陣容方面，本片亦具備相當的吸引力。飾演老婦人的Baisho Chieko，是日本影壇德高望重的資深演員；而飾演計程車司機的Takuya Kimura，則長年位居日本演藝圈的頂端地位。兩位分量十足的演員同台對戲，讓影片在情感層次與歷史厚度的呈現上更顯真實可信，也使角色關係更具說服力。

尤其值得一提的是木村拓哉在片中的演出。他所詮釋的中年司機形象，幾乎完全卸下過往偶像明星的光環，呈現出一個在現實生活中奔波勞碌的普通男人。他依然保有熟悉的俊朗外貌，但神情之中更多了一層歲月洗鍊後的沉穩與滄桑。這個角色既是疼愛家人的父親，也是重情重義的朋友，同時更是一名在城市縫隙中努力生活的市井之人平凡卻溫厚。某種程度上，這個角色也在提醒觀眾：人世間的溫暖，其實一直存在於我們身邊，只是有時候，我們尚未遇見，或尚未察覺。

整體而言，《東京計程車》是一部在人情溫度、城市記憶與歷史餘韻之間取得細膩平衡的作品。影片節奏從容而內斂，情感卻深遠悠長，看完之後，往往會讓人重新思考城市、時間與人生之間微妙而深刻的關係。

五顆星推薦，極為值得一看。

片 名：東京計程車

英文片名：Tokyo Taxi

導 演：山田洋次

演 員：倍賞千惠子、木村拓哉、蒼井優

類 型：劇情

片 長：1 時 43 分

上映日期：2025/12/24

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：天馬行空

劇情大綱



計程車司機宇佐美浩二(木村拓哉飾)的生意上門了，預計從東京柴又出發，前往神奈川葉山的一處療養院，乘客是85歲的高野女士(倍賞千惠子飾)。旅途中，兩人逐漸對很此敬開心扉，高野女士提出了一個請求，想趁此機會「好好看看東京的最後風景」，於是宇佐美依照她的要求，開車前往東京各地。同時，高野女士也娓娓道出自己過去不平凡的人生。短短一天，這場計程車司機與乘客之間的偶然邂逅，正逐步改變他們的心境、轉動他們的人生。



這是山田洋次執導的第91部作品，邀請了倍賞千惠子與木村拓哉擔網主演，改騙自2022年製作的法國電影【巴黎計程車】，呈現一部描繪人生喜悦的人性故事。此外，這也是蒼井優第六次出演山田洋次的導演作品，飾演年輕時代的高野女士，令人眼睛為之一亮。其他演員陣容還有迫田孝也、優香、中島瑠菜、神野三鈴、李濬榮與笹野高史等豪華卡司。



關於電影:



法國賣座電影改編，日本殿堂級導演山田洋次第91號作品

木村拓哉X倍賞千惠子X蒼井優 豪華卡司致敬東京美好光景



電影作品，改編自法國電影【巴黎計程車】，將場景拉到東京，遵循了原作的結構和主題，巧炒地打造成契合東京氛圍的故事，重現日本從昭和到令和的時代風景。找來人氣偶像木村拓哉化身一名每日穿梭東京大街小巷的計程車司機，並由山田洋次重要班底，國寶級影后倍賞千惠子飾演一名年長又優雅的女乘客，兩人在漫長的旅途中，一邊走訪、欣賞著東京著名景點、緊華街道，一邊迹說著戰後以來的變遷、人生的故事，在傾聽與同理的過程中，在後此的人生留下難忘美好的印記。擅長刻畫庶民生活的導演山田洋次，此次也充分地繪出東京這座大城市的冷漠嘆疏離，以及蘊藏其中的人情溫暖。所有充斥在日常生活中的憂鬱與希望，都被94歲的山田洋次以鏡頭精準捕捉，呈現在大銀幕上。

▲女主的青年與老年，兩位超級大美女。

▲對你也許只是肚子餓吃飯，但是對於老人卻是難得的溫暖。

▲吃完飯的逛街，即使上了年紀還是保有女孩的習氣，有帥哥陪伴更是暖心。

