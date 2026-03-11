擔心兒考不上頂大！虎媽網購「愛因斯坦腦子」救成績...結局曝

▲資深媒體人許聖梅（左）提到目前網路出現販售「愛因斯坦的腦子」的離譜現象。（圖／和展影視提供）

圖文／CTWANT

由謝震武律師主持的《震震有詞》節目，最新一集邀集資深媒體人許聖梅、民俗專家小煜老師、兩性作家欣西亞及蔡旻睿律師，深度剖析現代網路世界中光怪陸離的詐騙手法，提醒大眾切勿因一時焦慮或迷信而落入圈套。

節目中提到，目前網路竟出現販售「仙佛界職位」甚至「寵物官位」的離譜現象。民俗專家小煜老師痛批，此人自稱「無極天大神」進行詐騙。他解釋，宗教界確實有封官、就職授入的儀式，但必須經過長年修行。現在許多網路賣家僅憑一張咒紙就宣稱擁有實權，業界還有賣寵物官位，誘騙飼主花錢讓寵物當「仙寵」，被不肖的寵物溝通師拿來向飼主詐財。

許聖梅則分享一名虎媽因擔心兒子考不上頂尖大學，在網路上搜尋可以幫助兒子唸書的方式，看到有賣家販賣智商，虎媽信以為真選擇購買「愛因斯坦的腦子」，結果兒子最後依然與名校無緣。

▲蔡旻睿律師分享男子一人分飾兩角詐騙案例。（圖／和展影視提供）

蔡旻睿律師分享了一件驚悚的「分飾兩角」詐騙案。雲林一名陳姓男子化身空姐「小靜」與劉男網戀 7 年，期間以還債為由誘騙劉男交付身分證及房屋產權，並安排「弟弟小明」與劉男同住，詐取逾500萬。直到報警後，劉男才驚覺深愛的女友竟是枕邊的「小明」。儘管陳男辯稱兩人曾發生關係應知其性別，法官仍認定劉男是因「聽女友的話」受騙，判處陳男4年4 個月徒刑。

最後蔡旻睿律師提醒觀眾，許多人誤以為沒簽白紙黑字的契約就無法提告，但法律上契約不以書面為必要，匯款紀錄、錄音存證皆是重要證據。他強調，合法的錄音須符合兩大原則：第一是基於「正當目的」，第二是「自己必須為對話的一方」，如此才能在法律上作為有效證據。

