生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

擔心兒考不上頂大！虎媽網購「愛因斯坦腦子」救成績...結局曝

資深媒體人許聖梅（左）提到目前網路出現販售「愛因斯坦的腦子」的離譜現象。（圖／和展影視提供）

▲資深媒體人許聖梅（左）提到目前網路出現販售「愛因斯坦的腦子」的離譜現象。（圖／和展影視提供）

圖文／CTWANT

由謝震武律師主持的《震震有詞》節目，最新一集邀集資深媒體人許聖梅、民俗專家小煜老師、兩性作家欣西亞及蔡旻睿律師，深度剖析現代網路世界中光怪陸離的詐騙手法，提醒大眾切勿因一時焦慮或迷信而落入圈套。

節目中提到，目前網路竟出現販售「仙佛界職位」甚至「寵物官位」的離譜現象。民俗專家小煜老師痛批，此人自稱「無極天大神」進行詐騙。他解釋，宗教界確實有封官、就職授入的儀式，但必須經過長年修行。現在許多網路賣家僅憑一張咒紙就宣稱擁有實權，業界還有賣寵物官位，誘騙飼主花錢讓寵物當「仙寵」，被不肖的寵物溝通師拿來向飼主詐財。

許聖梅則分享一名虎媽因擔心兒子考不上頂尖大學，在網路上搜尋可以幫助兒子唸書的方式，看到有賣家販賣智商，虎媽信以為真選擇購買「愛因斯坦的腦子」，結果兒子最後依然與名校無緣。

蔡旻睿律師分享男子一人分飾兩角詐騙案例。（圖／和展影視提供）

▲蔡旻睿律師分享男子一人分飾兩角詐騙案例。（圖／和展影視提供）

蔡旻睿律師分享了一件驚悚的「分飾兩角」詐騙案。雲林一名陳姓男子化身空姐「小靜」與劉男網戀 7 年，期間以還債為由誘騙劉男交付身分證及房屋產權，並安排「弟弟小明」與劉男同住，詐取逾500萬。直到報警後，劉男才驚覺深愛的女友竟是枕邊的「小明」。儘管陳男辯稱兩人曾發生關係應知其性別，法官仍認定劉男是因「聽女友的話」受騙，判處陳男4年4 個月徒刑。

最後蔡旻睿律師提醒觀眾，許多人誤以為沒簽白紙黑字的契約就無法提告，但法律上契約不以書面為必要，匯款紀錄、錄音存證皆是重要證據。他強調，合法的錄音須符合兩大原則：第一是基於「正當目的」，第二是「自己必須為對話的一方」，如此才能在法律上作為有效證據。

娛樂報報／何篤霖赴泰國過年　膝蓋不適坐輪椅下飛機
少子化加劇！台灣2月新生兒「跌破7千人」創新低　人口連26個月負成長
陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

4歲孫玩耍潑顏料！親嬤一怒竟「整桶熱水澆他頭上」

4歲孫玩耍潑顏料！親嬤一怒竟「整桶熱水澆他頭上」

印度重要節日「灑紅節」（Holi）期間，民眾會在路上互相噴灑顏料、天然粉末，表達對彼此的祝福，也象徵能帶來致富的好運。然而，一名4歲男童拿著水槍對奶奶噴射顏料，怎料對方突然發火，將整桶熱水澆在男童身上，導致他全身45%燙傷。

75歲男選擇「花光1600萬存款」！不留遺產給子女

75歲男選擇「花光1600萬存款」！不留遺產給子女

許聖梅爆網路販售「仙佛界職位」　民俗專家小煜「詐騙行為」

許聖梅爆網路販售「仙佛界職位」　民俗專家小煜「詐騙行為」

全球護照排名出爐！台灣再升1名至第31名

全球護照排名出爐！台灣再升1名至第31名

百合花是貓殺手　動保處：恐致命

百合花是貓殺手　動保處：恐致命

