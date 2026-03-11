基隆市優先改善學校通學步道　打造安全友善的上學環境

▲基隆市府斥資9,623萬優化校園周邊動線，落實人本交通，串聯孩子從校園到家的安全路徑。（圖／翻攝自基隆市政府教育處臉書，下同）

地方中心／綜合報導

基隆市政府積極推動學童通學環境安全，為落實人本交通理念，市府向內政部國土管理署成功爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助經費。本次計畫總投入金額高達新台幣9,623萬8,000元，針對基隆市轄內12間學校的通學環境進行全面性體質翻修。目前，該改善工程已全數順利完工，為基隆學子打造更完善且友善的步行空間。

優化12校步道，解決長年安全隱憂

本次計畫執行範圍廣闊，改善對象包含：中和國小、正濱國中、碇內國中、建德國中、建德國小、武崙國中、武崙國小、東光國小、深美國小、成功國中、東信國小、安樂高中等12所學校。過去這些學區周邊常因道路狹窄、交通繁忙且人車動線雜亂，對學童上下學造成安全隱憂。透過本次工程，市府成功扭轉現況，目前上述學校之改善工程皆已竣工。

六大改善措施，提升通行品質

通學步道改善工程透過專業規劃與評估，運用多項精準措施進行體質優化：

人行道串聯：針對原本斷續或不完整的人行動線進行銜接貫通，確保行走不中斷。

障礙物清除：有效移除佔用步道的障礙物，釋放更多空間還給行人。

增設庇護島：於路口處設置行人庇護空間，提供學童穿越馬路時的安全緩衝。

家長接送區：規劃專屬家長接送空間，達成人車動線分流，減少尖峰時段的衝突。

無障礙設施：同步導入無障礙設計，全方位照顧身心障礙學生及行動不便者。

強化標示牌：設置顯眼的通學區標示牌面，提醒往來駕駛人應減速禮讓。

跨局處分工合作，市長謝國樑：納入重要基礎建設

市長謝國樑對此表示，校園通學步道是學生每日最核心的生活動線，因此市府將其納入基隆市最重要的基礎建設工程之一。為提升執行效率，市府特別組織專案小組進行跨局處分工：由教育處作為學校端的需求彙整窗口，並以每一所學校為單位進行個案式規劃；工務處與交通處則負責技術面的橫向協力，確保各校通學環境能獲得質與量的全面提升。

展望未來，打造安心上學的友善城市

教育處徐嬿立處長指出，校園通學步道的建置目標是共同打造孩子們「從校園到家的安全路徑」，讓基隆成為家長放心送學、學童安心上學的友善城市。自114學年度起，市府已為全市通學動線優化開啟第一步。

後續計畫也將接續執行，包含八斗國小、長興國小等校的通學步道改善工程，以及百福國中的規劃設計案。未來市府將持續評估並向中央爭取暖西國小、明德國中、基隆商工等校周遭的交通環境改善經費，透過持續性的硬體工程投入，確保所有學子在上下學過程中，都能擁有更安全、更便利的步行環境。