高虹安宣布3項婦女托育新制！打造新竹市成最堅強的育兒後盾

▲歡慶婦女節！新竹市政府3/8（日）於新竹市228紀念公園舉辦「綻放她力量－共創性平未來」，新竹市長高虹安蒞臨現場，並於現場宣布3項針對婦女福利與托育支持的新措施現已正式上路。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／新竹報導

由新竹市政府籌劃的「綻放她力量－共創性平未來」，3/8（日）於新竹市228紀念公園舉辦，吸引大小市民響應參與。現場氣氛在現代舞團的表演以及熱鬧的姊妹市集中拉開序幕，新竹市長高虹安亦蒞臨現場，並於現場宣布3項針對婦女福利與托育支持的新措施即將正式上路，現場民眾反響熱烈，許多家長也對此表達高度期待。

活動現場，高虹安分享了她作為女性首長的觀察與心路歷程。高虹安表示，對於女性在不同人生階段所面臨的選擇與壓力，市府同仁都特別能感同身受，「無論是備孕時的焦慮、生產後的調養，或是進入育兒階段後的照顧資源尋求，每一環節都考驗著女性的韌性，也是團隊持續優化的政策重點。」因此市府推動政策的目標，即是建立一個讓女性能安心規劃人生每一階段的支持系統。她細數，從過去已推動的凍卵補助、中醫助孕調理到近日加碼的育兒津貼，市府致力於從源頭解決女性面臨的實務困難。

▲高虹安在活動現場展示「0～6歲市府養」福利手冊，簡單易讀的折頁手冊，整合了備孕至產後一系列政策，即日起於戶政事務所與區公所等地發放，方便市民掌握各項暖心福利措施。

適逢國際38婦女節，高虹安也在致詞時宣布3項福利加碼禮物，不僅要作為驚喜好康送給新竹市的婦女姊妹，也想藉此做大家最堅強的後盾。近期上路的3項新政策，第一項「定點臨托線上預約」是因應現代家長生活節奏快速而生，過去僅能於上班時間撥打電話預約，常造成家長不便，現在轉為24小時皆可線上預約的數位化機制，讓托育服務更加即時。

第二項「到宅坐月子服務 2.0 Part2」則是政策的重大突破，市府先前已全面取消設籍限制，現在更追溯自今年1月1日起，提供符合條件的產婦皆可申請40小時免費到宅坐月子的服務，讓初為人母的女性能獲得最實質的照顧支持。

第三項「托育服務獎勵金」則體現了市府對特殊需求家庭的關懷，針對收托身心障礙或發展遲緩幼兒的托育人員，市府每月獎勵1,500元，鼓勵托育單位提供更具包容性的專業服務，也降低發展遲緩兒媽媽尋找合適托育資源的難度。高虹安補充，目前也還有其他待優化的政策正在進行中，「我們現在正在努力讓『好孕專車』結合新竹通APP，採電子化方式支付車資，讓婦女搭乘好孕專車更便利。」

▲▼高虹安市長（圖中）與新竹市政府社會處黃佳婷處長（右3）、李國璋議員（右2）、吳國寶議員（右1）、黃美慧議員（左3）、 段孝芳議員（左2）、吳旭豐議員辦公室主任（左1），共同啟動3項婦女育兒新措施，並為現場的參與者，獻上象徵女性堅毅力量的永生花。

除了政策面的強勢支持，此次婦女節慶祝活動也首度推出「新竹『女路』走讀行程」。這條路線從女性視角出發，重新詮釋新竹市的城市地景，引領參與者走進東門市場、城隍廟、中央商場、楊氏節孝坊及國立新竹生活美學館等地。在導覽員的解說下，讓城市地景不再只是尋常的建築，而是承載著在地女性生命故事的活歷史。參與者能在漫步舊城區的過程中，重新認識新竹，再從女性的創業故事與歷史軌跡中，看見女性在城市記憶中不可磨滅的角色與價值！高虹安也欣慰表示，這項活動在開放報名後反應熱烈，短短一天時間便宣告全數額滿，反映出市民對於透過文史走讀認識「城市女力」的強烈興趣。

舞台區旁，「姊妹市集」也吸引了許多民眾駐足走逛，包括多種美食攤位、植栽和各式創意手作，展現了新竹市女性創業的多元能量。高虹安也在巡視市集時，逐一與攤主互動合影，肯定她們在文化創作與商業營運上的努力。此外，現場提供的美甲體驗、修眉服務與耳穴按摩等療癒體驗，也讓平日辛勞的女性市民能在草地氛圍中享受專屬的放鬆時光。

▲▼高虹安走訪「姊妹市集」，逐一與各類文創、美食攤主互動合影，肯定在地女性創業的韌性與多元能量。

今年的國際38婦女節慶祝活動，新竹市政府透過政策發布、文化走讀與創意市集「三軌並行」，展現其對性別平等與婦女福利的承諾。高虹安強調，市府未來將持續落實「懷孕托兒好智慧、婦幼服務好便利、托兒好放心、性平城市好溫馨」四大主軸，讓各項暖心措施能真正觸及每一位需要的婦女姊妹，也讓市民朋友感受到市府在育兒路上的穩健支持。