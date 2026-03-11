快Tag暈船仔！戀愛腦「4星座」一曖昧就暈爆　摩羯慘淪情緒垃圾桶

▲快tag你身邊那個一曖昧就暈到爆的戀愛腦朋友。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你也覺得最近空氣中瀰漫著粉紅泡泡，看誰都自帶濾鏡嗎？小心這是警訊！塔羅牌老師艾菲爾指出，隨著象徵愛情的金星與代表幻夢的海王星在雙魚座精準合相，這股能量雖帶來沉醉的依戀感，卻也織就了巨大的浪漫陷阱。在理智失靈的磁場下，這段時間有「4星座」最容易陷入「戀愛腦」漩渦，取而代之的是感性的盲從與自我犧牲。

艾菲爾老師在粉專發文點名「4星座」最容易戀愛腦，請參考太陽、上升星座，快看自己或另一半有沒有上榜：

1. 牡羊座：一眼萬年，沉溺虛幻色彩

牡羊座的戀情往往爆發於電光石火間。在金海合相催化下，你那種「直覺式」動心會被放大到極致，可能僅因對方一個憂鬱眼神或似曾相識的微笑，就在腦海中與其共度一生。這種衝勁容易讓你忽略現實警訊，甚至主動為對方的缺點尋找浪漫藉口。小心你遇到的不是靈魂伴侶，而是自己投射出的完美幻象。請試著拉長觀察期，別在還沒探清對方的底細前，就掏心掏肺地投入所有。

2. 巨蟹座：聖母光輝，誤把同情當愛

巨蟹座天生擁有廣闊情感，但近期母性本能極易演變成「拯救者情結」。當遇到滿身傷痕的對象，你內心的柔軟會瞬間被擊中，產生「只有我能救他」的使命感，進而無底線包容對方的頹廢與情緒索取，甚至願意為了對方的安穩而委屈自己的需求，混淆憐憫與愛情的界線，這種戀愛腦是最危險的。請記得，愛是相互扶持而非單方面救贖，別讓你的溫柔成了對方逃避責任的溫床。

3. 天蠍座：執念成繭，深陷自編劇本

天蠍座深情且帶有壯烈感，近期對宿命感的偏執將達到頂峰。你容易根據細微線索編織出波瀾壯闊的愛情劇本，即使對方忽冷忽熱，你也會解讀成「愛情的磨難」。這種戀愛腦源於你對掌控感的追求，寧願相信虐戀神話，也不願面對對方「沒那麼愛你」的現實。

4. 摩羯座：老實負責，成為情緒垃圾桶

一向理智的摩羯座在金海合相下，會展現出令人心疼的「責任型戀愛腦」。面對情緒不穩的對象，你會因為「既然開始就要負責到底」的性格，成為對方的避風港，即便對方不斷傾倒負能量，你仍會默默地守在原地，試圖以行動修補那無法修復的靈魂裂痕，你以為這是成熟的表現，實際上正淪為對方的「情緒垃圾桶」。請學會辨識哪些是你的責任，別讓負責成為勒索人生的鎖鏈。