　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快Tag暈船仔！戀愛腦「4星座」一曖昧就暈爆　摩羯慘淪情緒垃圾桶

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲快tag你身邊那個一曖昧就暈到爆的戀愛腦朋友。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你也覺得最近空氣中瀰漫著粉紅泡泡，看誰都自帶濾鏡嗎？小心這是警訊！塔羅牌老師艾菲爾指出，隨著象徵愛情的金星與代表幻夢的海王星在雙魚座精準合相，這股能量雖帶來沉醉的依戀感，卻也織就了巨大的浪漫陷阱。在理智失靈的磁場下，這段時間有「4星座」最容易陷入「戀愛腦」漩渦，取而代之的是感性的盲從與自我犧牲。

艾菲爾老師在粉專發文點名「4星座」最容易戀愛腦，請參考太陽、上升星座，快看自己或另一半有沒有上榜：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 牡羊座：一眼萬年，沉溺虛幻色彩

牡羊座的戀情往往爆發於電光石火間。在金海合相催化下，你那種「直覺式」動心會被放大到極致，可能僅因對方一個憂鬱眼神或似曾相識的微笑，就在腦海中與其共度一生。這種衝勁容易讓你忽略現實警訊，甚至主動為對方的缺點尋找浪漫藉口。小心你遇到的不是靈魂伴侶，而是自己投射出的完美幻象。請試著拉長觀察期，別在還沒探清對方的底細前，就掏心掏肺地投入所有。

2. 巨蟹座：聖母光輝，誤把同情當愛

巨蟹座天生擁有廣闊情感，但近期母性本能極易演變成「拯救者情結」。當遇到滿身傷痕的對象，你內心的柔軟會瞬間被擊中，產生「只有我能救他」的使命感，進而無底線包容對方的頹廢與情緒索取，甚至願意為了對方的安穩而委屈自己的需求，混淆憐憫與愛情的界線，這種戀愛腦是最危險的。請記得，愛是相互扶持而非單方面救贖，別讓你的溫柔成了對方逃避責任的溫床。

3. 天蠍座：執念成繭，深陷自編劇本

天蠍座深情且帶有壯烈感，近期對宿命感的偏執將達到頂峰。你容易根據細微線索編織出波瀾壯闊的愛情劇本，即使對方忽冷忽熱，你也會解讀成「愛情的磨難」。這種戀愛腦源於你對掌控感的追求，寧願相信虐戀神話，也不願面對對方「沒那麼愛你」的現實。

4. 摩羯座：老實負責，成為情緒垃圾桶

一向理智的摩羯座在金海合相下，會展現出令人心疼的「責任型戀愛腦」。面對情緒不穩的對象，你會因為「既然開始就要負責到底」的性格，成為對方的避風港，即便對方不斷傾倒負能量，你仍會默默地守在原地，試圖以行動修補那無法修復的靈魂裂痕，你以為這是成熟的表現，實際上正淪為對方的「情緒垃圾桶」。請學會辨識哪些是你的責任，別讓負責成為勒索人生的鎖鏈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗曝「新目標名單」　Google、微軟、輝達慘遭納入攻擊範
幸運兒消費649元中千萬！接蔣萬安來電以為詐騙：拿來買台積電
快訊／五月天道歉了！　緊急宣布：歌迷可免費進場
快訊／他恐嚇明「北車放炸彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

快Tag暈船仔！戀愛腦「4星座」一曖昧就暈爆　摩羯慘淪情緒垃圾桶

益生菌「會被胃酸殺光」？醫師破解迷思：死了還是能守護你

汽車闖平交道遭台鐵列車撞上　新埔=通霄單線行車

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

春分前運勢轉動！3月星象能量爆發　十二生肖迎好運

停車場見「4箭頭指3人」超問號！網笑：3缺1　實際用途曝光

豬哥亮復活加班！1句「恁娘卡好」掀回憶殺　紀錄片揭秀場傳奇

跟他們聊天特別安心！揭秘「最強療癒系」三大星座

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

快Tag暈船仔！戀愛腦「4星座」一曖昧就暈爆　摩羯慘淪情緒垃圾桶

益生菌「會被胃酸殺光」？醫師破解迷思：死了還是能守護你

汽車闖平交道遭台鐵列車撞上　新埔=通霄單線行車

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

春分前運勢轉動！3月星象能量爆發　十二生肖迎好運

停車場見「4箭頭指3人」超問號！網笑：3缺1　實際用途曝光

豬哥亮復活加班！1句「恁娘卡好」掀回憶殺　紀錄片揭秀場傳奇

跟他們聊天特別安心！揭秘「最強療癒系」三大星座

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

温昇豪成人體實驗對象　記憶出現異常

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

伊朗官媒曝「新目標名單」　Google、微軟、輝達慘遭納入攻擊範圍

楊昇達慶女兒滿月　揭「曾數度阻若綺生子」感性告白：我真的很愛妳

張齡予爆出自己30歲最帥決定　連老公都不知情

海軍S-70C反潛直升機訓練　駕駛操作不當「副油箱被拋落海」

快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

檢察官協會籲檢察總長票選制度化　納入法院組織法強化權責

快訊／不滿「無能政府敗壞社會風氣」　他貼文12日中午北車放炸彈

國道多次超速挨罰逾5萬+吊牌　駕駛提告質疑測速仍敗訴

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

生活熱門新聞

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

嘉義台灣燈會！中華電信AI拍貼、智慧解籤一次玩

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

剩8℃！　明再急凍變天

不是日本！一票想搶去捷克玩　物價曝更心動

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

21歲「國產車廠千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

爆私生子！許雅鈞「桃色花邊回顧」全遭否認

更多熱門

相關新聞

跟他們聊天特別安心！揭秘「最強療癒系」三大星座

跟他們聊天特別安心！揭秘「最強療癒系」三大星座

為什麼有些人總能讓人放心地掏心掏肺？那種即便不發一語，也能讓對方自然卸下心防的存在感，其實並非單純的社交技巧，而是一種對世界溫柔接納的特質。日本網站《Trill》近期解析了那些具備「療癒系磁場」的星座，探討他們如何透過共感與陪伴，在無形中建立起深厚的信任感。

最容易對前任心軟回頭星座Top ３

最容易對前任心軟回頭星座Top ３

三月中旬「好運上門三大生肖」

三月中旬「好運上門三大生肖」

揭密「最留不住錢」3大星座

揭密「最留不住錢」3大星座

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

別再把雞蛋放同個籃子！「交友名單」策略讓你告別暈船與焦慮

關鍵字：

戀愛腦星座運勢占卜塔羅牌老師艾菲爾愛情兩性關係天蠍座牡羊座摩羯座巨蟹座

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面