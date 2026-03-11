4歲孫玩耍潑顏料！親嬤一怒竟「整桶熱水澆他頭上」釀45%燙傷

▲奶奶竟將整桶熱水潑在孫子身上。（圖／翻攝自臉書／Mirror Now）

圖文／CTWANT

印度重要節日「灑紅節」（Holi）期間，民眾會在路上互相噴灑顏料、天然粉末，表達對彼此的祝福，也象徵能帶來致富的好運。然而，一名4歲男童拿著水槍對奶奶噴射顏料，怎料對方突然發火，將整桶熱水澆在男童身上，導致他全身45%燙傷。

根據《NDTV》外媒等報導，事件發生在3月3日，地點位於那格浦爾（Nagpur），當時4歲的奧姆（Om Harish Wange）正拿著裝有顏料的水槍在屋外玩耍，想與他的奶奶辛杜（Sindhu Thackeray）互動，而奶奶右手提著一桶剛煮開的熱水，並用左手將孫子的水槍搶走。

沒想到的是，奶奶感到非常生氣，隨即將熱水整桶倒在孫子頭上，孫子被燙得瘋狂尖叫、跳腳逃跑，其他婦人見狀趕緊為孩子潑水降溫，奶奶也上前將裝有冷水的桶子拿走，把水倒在孫子身上，關心孫子的狀況。

報導指出，男童的家人和鄰居立即將他送往附近醫院，確認全身近45%的皮膚燙傷，下半身傷勢尤其嚴重，目前男童正在接受治療，並受到嚴密的醫療監護。

當地警方已證實此事件，後續會以刑事方向進行偵辦。官員則表示，將對涉案祖母提起訴訟，預計將根據相關法律條款，以造成嚴重傷害罪立案。

《CTWANT》關心您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

