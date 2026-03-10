　
地方 地方焦點

桃園市新增13里　10萬市民須換身分證戶所報您知

▲桃園市新增13里

▲桃園市新增13里、戶所駐點換證作業。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局10日表示，隨著桃園人口持續成長，為提升基層服務量能， 3月1日起完成里別調整，今年新增13里、有4個里因為桃園航空城重大建設，合併為2個里，里別調整範圍涉及桃園區、中壢區、八德區、龜山區、大園區、大溪區及觀音區等7區，預計約有10萬市民需換發身分證。

為方便民眾辦理，戶所安排駐點服務，至指定地點受理申請並核發新證件，並推動「行動掃描QR Code，線上換證e指通專案」，讓市民減少來回奔波時間。▲桃園市新增13里

▲線上申請換證。（圖／民政局提供）

民政局表示，透過里別調整，可讓基層服務更細緻到位，確保市民在日常生活中享有更便利、即時的公共服務。市民若因此需換發身分證，可至桃園市任一戶政事務所免費換發身分證及戶口名簿；如需改註其他資料，也可免費申請門牌證明，且不限次數與份數，保障市民權益。

▲桃園市新增13里

民政局說明，為了讓換證流程更順暢，戶政事務所將提前寄發通知，並提供多元辦理方式。民眾可依通知時間至里內指定地點辦理，戶政人員現場收件，待新證製作完成後，再於指定時間、地點發放；亦可透過通知單上的「行動掃描QR Code，線上換證e指通專案」，24小時線上申請，再依指定時間、地點領取新證（簿），免排隊、免出門，在家就能完成申請；若民眾無法依指定時間辦理，仍然可以自行前往本市任一戶政事務所申請。透過里內駐點與數位申請雙軌並行，讓換證流程更為省時、便利。

戶政科說明，換證作業將依通知時程分批辦理，在未換發前，原有身分證仍屬有效。由於115年11月將舉辦地方公職人員選舉，若未完成換證，可能因地址異動而走錯投開票所，建議市民依通知儘早完成換證，以確保投票便利。

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

