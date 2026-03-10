快報名！桃園慈母宮「先民文化祭」+媽祖文化節創意舞蹈競賽　3/29登場

▲桃園慈母宮「先民文化祭」。（資料照／慈母宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由韓籍新住民朴婕瑀宮主發願興建的「桃園蘆竹慈母宮」，慶祝慈母宮主神媽祖生日，發揚慈悲護眾精神，將啟動第三屆 202６「桃園先民文化祭」，系列活動不僅包含為期 8 天的護國息災大法會，更將於 3月29日「青年節」，盛大舉辦「媽祖文化節創意舞蹈競賽」，為跨越國籍、融合慈悲與藝術的文化盛事！

桃園蘆竹慈母宮10日表示，「媽祖文化節創意舞蹈競賽」今年規模全面升級，除了廣受社區婦女喜愛的「媽祖女神組」，更特別針對年輕族群增設青少年組的「媽祖領航組」與「媽祖護佑組」，以優厚獎金徵召全桃園市舞林高手，展現從社區到校園的活力傳承。

緣起媽祖託夢 感念先民化衝突為和平

蘆竹慈母宮宮主朴婕瑀表示，文化祭的起源來自一段感人的神蹟。廟前原有一處清朝咸豐年間的「萬善祠」墓塚，因歲月凋零致先人骨骸散落。朴婕瑀於夢中感應媽祖指示，見先民無助祈求依歸，遂發起修繕並舉行超渡法會。

「早期渡海來台的先民，在開墾中因族群差異多有械鬥隕落。慈母宮秉持媽祖慈悲化精神，將『先民文化祭』結合『媽祖文化節』，不僅是感念先賢對這片土地的貢獻，更是祈求世界和平、族群融合、消弭對立的具體實踐。」

三大組別舞動青春：傳統與潮流的碰撞。

▲桃園慈母宮媽祖文化節創意舞蹈競賽。（資料照／慈母宮提供）

適逢 3 月 29 日活動開幕當日為青年節，慈母宮今年特別擴大競賽規模，規劃三大組別：

1. 【媽祖女神組】：專為社區婦女團體設計，展現優雅與自信的熟齡風采。

2. 【媽祖領航組】：鎖定 18 歲以上35歲以下的大學及社會青年，展現「神域領航」的巔峰實力。

3. 【媽祖護佑組】：針對 18 歲以下少年團體，展現「神采奇蹟」的靈動生命力。

慈母宮表示，舞蹈競賽旨在鼓勵各年齡層女性及青年創新並勇於表達自我。競賽即日起開放線上報名，上限僅 30 隊（另設 3 隊候補），名額有限，歡迎踴躍報名挑戰。

活動資訊快遞

* 創意舞蹈競賽： 2025 年 3 月 29 日（六）

* 先民文化祭法會：2025 年 3 月 30 日至 4 月 6 日

* 活動地點： 桃園蘆竹慈母宮（桃園市蘆竹區長興路一段 232 號）