地方 地方焦點

桃園市第二專長發展協會義剪　用專業傳遞長照溫度

▲桃園市第二專長發展協會義剪

▲桃園市第二專長發展協會於長照中心義剪。（圖／協會提供，下同）

記者楊淑媛／桃園報導

我們一起做公益，迎接新的一年。桃園市第二專長發展協會理事長馮開華、創會長梁淑貞10日帶領協會資深美髮師，抵平鎮區「佳恩長照中心」進行公益義剪，期居住在該中心的住民能在專業設計師，整理儀容後，開心有精神。

理事長馮開華表示，義剪活動中特別令人動容的是，由陳建陽設計師協助完成剪髮的兩位個案，其中一位為染色體異常住民，另一位則為罹患糖尿病併發失智且長期臥病在床的患者。在照護人員協助下，設計師耐心調整姿勢、放慢節奏完成服務，讓原本難以外出整理儀容的住民，也能感受到被尊重與照顧的溫暖時刻。

▲桃園市第二專長發展協會義剪

對長照機構而言，看似日常的剪髮，不僅是外在整理，更是維持生活尊嚴與心理支持的重要一環。透過設計師們溫柔互動與專業服務，現場氣氛溫馨，住民與照護人員皆深受感動。

▲桃園市第二專長發展協會義剪

這次的公益義剪活動，熱情參與的美髮設計師有：林金鳳、林玉琴、鍾國明、李芊葉、吳佩樺、張永茂、張孝謙、邱瑞珠、莊美玉、林聰明、黃碧珍、鄭明燦、李亨寶、陳建陽、吳寶珠及吳玉華等人。該些具有20至30年的設計師們，運用多年專業經驗，依照長者與住民不同的身體狀況與需求，細心進行修剪與整理，讓行動不便者也能安心享受整理儀容的過程，展現無比愛心。

桃園市第二專長發展協會長年投入各項公益活動與技能回饋行動，期望透過不同專長的專業人士走入社區與長照機構，將「第二專長」轉化為服務社會的力量，持續為弱勢族群與長照體系注入更多關懷與支持。

桃園公益義剪長照中心專業美髮社會關懷

