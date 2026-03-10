vivo V70系列開賣、售價公開　總座談同業漲價霸氣回：我們還能扛

記者蘇晟彥／台北報導

vivo 10日舉辦媒體餐敘，同時宣布中階機種V70系列（V70、V70 FE）13日將在台灣正式開賣，vivo持續深造影像市場，V70系列仍以影像美學為核心，搭載蔡司光學鏡頭，同時旗艦X系列的「舞台模式」首度下放到V系列。此外，針對近期手機廠商受到記憶體短缺影響調整售價，vivo總經理陳怡婷霸氣表示，「目前台灣還扛得下壓力，舊機型不會隨著同業調整，新機型則會盡力維持高品質與服務水準。」

▼vivo總經理陳怡婷表示，目前舊機型不會隨著同業調整。（圖／記者蘇晟彥攝）



全新V70以影像美學為核心，搭載前後5,000萬畫素蔡司光學鏡頭，並首度採用X系列旗艦級「舞台模式」，即便在瞬息萬變的舞台燈效下，仍能精準捕捉主角神韻與光影。V70 FE則配備HP5 2億畫素OIS主鏡頭與1/1.56吋超大感光元件，無論晝夜都能輕鬆拍出電影感人像。作為V系列首款原生適配搭載OriginOS 6的機型，V70系列結合強悍硬體效能帶來更絲滑的操作手感，提升影像創作與日常使用體驗，以超越同級的旗艦規格，樹立中高階手機的嶄新標準。

此外，vivo再度攜手POP MART人氣IP ZSIGA，賦予V70系列更具個性與玩味的風格樣貌。外型設計上，V70系列以精緻R角搭配平面螢幕展現俐落手感。V70推出「豔陽金」、「暮雲灰」、「星曜黑」三款時尚配色，售價分別為12G+256G 21,990元、12G+512G 23,990元；V70 FE則推出「夜藍」、「霧銀」、「花紫」三色，售價分別為 8+256G 17,990元、12+256G 19,990元。

對此，針對近期不少手機廠牌都調整價格，OPPO也罕見宣布舊機型將進行調整，vivo總經理陳怡婷在受訪時指出，目前台灣團隊還扛得住，所以針對舊機型部分不會進行調整，但在未來新機型身上會盡力保持高水準、服務品質，價格部分就等日後公布。

V系列首度導入「舞台模式」 從旅拍日常到演唱會舞台 完整封存每個精彩時刻

vivo V70延續與蔡司的深度合作，搭載5,000萬畫素蔡司超級長焦鏡頭與超感光主鏡頭，結合5,000萬畫素蔡司前置自拍鏡頭，從旅途隨拍、多人合照到各式人像構圖皆能從容應對，全面發揮V系列備受肯定的影像優勢。針對年輕世代熱衷演唱會與音樂節的拍攝需求，V70更首度導入X系列旗艦級「舞台模式」，透過強大演算法即時優化複雜多變的舞台光源，即便在快速移動與強烈燈效交錯的環境下，也能清晰捕捉偶像的動作與神情。

在人像表現方面，vivo V70支援蔡司全焦段人像拍攝，涵蓋23mm、35mm、50mm、85mm與100mm五大經典焦段，靈活應對不同場景與構圖需求，即便遠距離取景，也能準確鎖定臉部表情，呈現具深度與張力的人像作品。搭配V系列備受肯定的影棚級AI柔光環，能智慧偵測距離並調節色溫，細膩還原自然膚色。

▼vivo與蔡司持續合作，打造影像美學的極致。



vivo V70 FE 2億畫素主鏡頭與7000mAh藍海電池 旗艦體驗全面到位

vivo V70 FE同步登場，將旗艦級影像與極致實用體驗一次到位。搭載HP5 2億畫素OIS主鏡頭與1/1.56吋超大感光元件，無論日常街拍或夜晚紀錄，都能精準捕捉細節層次。6.83吋全平面螢幕採用1.5K超清解析度AMOLED顯示技術，呈現細膩畫質與流暢瀏覽體驗，對稱式立體聲雙喇叭營造沉浸影音，如同隨身私人影院。電力與防護表現同樣出色，7,000mAh藍海電池結合90W極速閃充，輕鬆支撐高強度一整天使用；IP68與IP69滿級防塵防水防護，為生活中的每一刻多添一份安心。核心搭載聯發科技天璣7360-Turbo晶片，高效支援多工與日常操作，讓旗艦體驗全面落實。

跨界潮玩聯名與航太級工藝：vivo V70系列重塑美學新標竿

vivo持續引領潮流，全新時尚人像旗艦V70再度攜手POP MART人氣IP ZSIGA，圍繞「Bloom Under the Sun在陽光下綻放」核心概念，共同探索時尚與影像的更多可能。POP MART ZSIGA以純真卻帶點叛逆的個性為V70系列注入鮮明風格，呼應Z世代勇於挑戰、自信展現自我的精神，也展現V系列持續與年輕世代同行、引領生活風向的品牌態度。其中V70推出全新配色「豔陽金」，以落日餘暉為靈感，延伸ZSIGA在日光下系列的溫暖意象，鼓勵年輕世代在陽光下自信做自己，綻放屬於自己的發光時刻。

外觀設計則全面翻新，V70首度採用航太級鋁金屬中框，搭配平面螢幕與精緻R角，呈現俐落線條與舒適握感，將精緻度躍升至全新層次。在配色美學上，V70推出「豔陽金」、「暮雲灰」、「星曜黑」三款質感配色，「豔陽金」採用獨特紋理反光設計，背蓋光影猶如流動的彩雲；靜奢質感的「暮雲灰」呈現低調且精煉的霧感；簡約典雅的「星曜黑」勾勒經典純粹的設計語言。vivo V70 FE則提供深邃神秘，散發沉穩氣質的「夜藍」、清透冷冽，展現現代科技感的「霧銀」，以及柔美夢幻，兼具活潑個性的「花紫」三款質感配色。

▼V系列再度與泡泡瑪特聯名。



V70系列早鳥購機驚喜祭出POP MART聯名限定好禮 搭配電信資費手機最低0元起

V70系列將於3月13日起於全台各大通路正式開賣，3月31日前於指定通路購機，不僅能獲得原廠延長保固的安心守護，更可將POP MART ZSIGA聯名限定好禮一併帶回家。首波早鳥活動橫跨實體與線上平台，針對不同消費習慣，vivo規劃全方位的驚喜回饋。vivo官方體驗店祭出螢幕意外保固12個月乙次與3000元郵政禮券，獨家加碼送POP MART ZSIGA聯名限量禮盒乙組，總價值最高破萬元回饋加碼，讓V粉超值入手V70系列，盡享潮拍影像魅力！偏好線上的消費者，於官方商城購機可獲螢幕意外保固12個月乙次、聯名保護殼及3,000元易遊網禮券；指定電商通路則加贈3,000元平台幣回饋與聯名保護殼乙個，讓消費者輕鬆入手V70系列，同步暢享全方位影音與娛樂體驗。