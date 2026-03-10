駐日代表李逸洋率團送機！中華隊搭機返國　最新動態曝

▲李逸洋率團送機。（圖／翻攝臉書／李逸洋）



記者柯振中／綜合報導

中華隊完成世界棒球經典賽賽事後返國，駐日代表李逸洋10日晚間表示，他於日本時間晚間7時在成田機場出境大廳，率領旅日僑胞與代表處同仁逾百人為中華隊送機，現場氣氛熱烈，群眾手持標語與揮舞國旗，高喊口號為球員送上祝福。

成田機場送機 僑胞揮國旗歡呼

李逸洋表示，當晚他在機場與中華隊總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌握手致意，同班搭乘華航專機返國的還包括教育部政務次長張廖萬堅，以及立委邱議瑩、沈發惠、林宜瑾、陳亭妃等人，現場民眾也報以掌聲致意。

他指出，送機過程中，旅日僑胞與代表處人員手持標語、揮舞國旗，為中華隊送上熱情歡呼，希望向球員表達感謝與支持。

領喊口號 向中華隊表達感謝

李逸洋說，現場口號由他親自設計並帶領群眾齊聲呼喊，包括「台灣英雄讚」、「台灣尚勇」以及「We are Team Taiwan」等口號，聲音響徹出境大廳。

他表示，球員在比賽中展現拚勁與韌性，讓許多國人感動不已，也希望藉由送機活動，向中華隊表達內心的感謝與敬意。

提及擊敗韓國 稱全台振奮

李逸洋也提到，中華隊在賽事中擊敗韓國的時刻，讓許多國人感到振奮。他表示，這場勝利讓球迷熱血沸騰，也讓更多人關注台灣棒球。

他認為，中華隊在比賽中的表現凝聚了社會情感，展現團隊精神，也讓外界看到台灣棒球的實力。

