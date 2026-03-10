　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐日代表李逸洋率團送機！中華隊搭機返國　最新動態曝

▲▼李逸洋送機。（圖／翻攝臉書／李逸洋）

▲李逸洋率團送機。（圖／翻攝臉書／李逸洋）

記者柯振中／綜合報導

中華隊完成世界棒球經典賽賽事後返國，駐日代表李逸洋10日晚間表示，他於日本時間晚間7時在成田機場出境大廳，率領旅日僑胞與代表處同仁逾百人為中華隊送機，現場氣氛熱烈，群眾手持標語與揮舞國旗，高喊口號為球員送上祝福。

成田機場送機　僑胞揮國旗歡呼

李逸洋表示，當晚他在機場與中華隊總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌握手致意，同班搭乘華航專機返國的還包括教育部政務次長張廖萬堅，以及立委邱議瑩、沈發惠、林宜瑾、陳亭妃等人，現場民眾也報以掌聲致意。

▲▼李逸洋送機。（圖／翻攝臉書／李逸洋）

▲李逸洋率團送機。（圖／翻攝臉書／李逸洋）

他指出，送機過程中，旅日僑胞與代表處人員手持標語、揮舞國旗，為中華隊送上熱情歡呼，希望向球員表達感謝與支持。

領喊口號　向中華隊表達感謝

李逸洋說，現場口號由他親自設計並帶領群眾齊聲呼喊，包括「台灣英雄讚」、「台灣尚勇」以及「We are Team Taiwan」等口號，聲音響徹出境大廳。

他表示，球員在比賽中展現拚勁與韌性，讓許多國人感動不已，也希望藉由送機活動，向中華隊表達內心的感謝與敬意。

▲▼李逸洋送機。（圖／翻攝臉書／李逸洋）

▲李逸洋率團送機。（圖／翻攝臉書／李逸洋）

提及擊敗韓國　稱全台振奮

李逸洋也提到，中華隊在賽事中擊敗韓國的時刻，讓許多國人感到振奮。他表示，這場勝利讓球迷熱血沸騰，也讓更多人關注台灣棒球。

他認為，中華隊在比賽中的表現凝聚了社會情感，展現團隊精神，也讓外界看到台灣棒球的實力。

▲▼李逸洋送機。（圖／翻攝臉書／李逸洋）

▲李逸洋率團送機。（圖／翻攝臉書／李逸洋）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AV女優怒轟「台男超噁心」：殺掉台灣男性
李逸洋率團送機！中華隊搭機返國　最新動態曝
美國將對伊朗發動「最猛攻擊」
大樂透1億頭獎一注獨得！
每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！　禁忌吃法營養師嘆氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

駐日代表李逸洋率團送機！中華隊搭機返國　最新動態曝

富邦悍將洋砲邦力多首度實戰曝來台原因　韓職表現亮眼卻沒獲續約心態豁達

記憶體南亞科2月暴賺75.84億　年增率飆破1256%

佩服陳冠宇身體素質　陳俊秀：長年維持高競技不容易

台海罕見平靜！共機「10天不擾台」創最長空窗期　專家：不尋常

蔡英文請舉重小選手吃牛排　「他們國際賽拿獎牌卻很少被看見」

約1600人自中東返台！張惇涵桃機接杜拜旅客　拜託國人2事

陳其邁二度受邀NVIDIA年會！明率團赴美　強化台美半導體戰略連線

李四川撇清流氓弟稱「無法選擇手足」　綠：那你還介紹給韓國瑜？

王世堅子弟兵捲爭議！呂瀅瀅遭爆職場霸凌　員工離職求助心理諮商

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

駐日代表李逸洋率團送機！中華隊搭機返國　最新動態曝

富邦悍將洋砲邦力多首度實戰曝來台原因　韓職表現亮眼卻沒獲續約心態豁達

記憶體南亞科2月暴賺75.84億　年增率飆破1256%

佩服陳冠宇身體素質　陳俊秀：長年維持高競技不容易

台海罕見平靜！共機「10天不擾台」創最長空窗期　專家：不尋常

蔡英文請舉重小選手吃牛排　「他們國際賽拿獎牌卻很少被看見」

約1600人自中東返台！張惇涵桃機接杜拜旅客　拜託國人2事

陳其邁二度受邀NVIDIA年會！明率團赴美　強化台美半導體戰略連線

李四川撇清流氓弟稱「無法選擇手足」　綠：那你還介紹給韓國瑜？

王世堅子弟兵捲爭議！呂瀅瀅遭爆職場霸凌　員工離職求助心理諮商

《赤血沙漠》追逐女歹徒破千萬看　漂亮臉蛋照揍網憂：有點不妥

vivo V70系列開賣、售價公開　總座談同業漲價霸氣回：我們還能扛

2周打9場「太操」　全英賽男單封王的林俊易宣布退出瑞士賽

優格姐姐校園開講　驚爆昔日兒童台長官逼續約

「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神梁冪遭點名網全暴動

羅戈熱身賽鎖悍將、開幕戰可能先發？　平野惠一：隊內競爭還在持續

限量120台！BMW「霸氣旗鑑休旅」高級版誕生　收編Alpina後首秀

演唱會經濟與住宿價格暴漲　從南韓經驗觀察台灣旅宿市場的法律治理

EDIFICE賽車錶再現Honda冠軍車元素　錶帶內襯竟是引擎設計圖

中華女足亞洲盃3比1力克印度闖8強　下一戰對中國拚世界盃門票

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

政治熱門新聞

為包機看球爆口角！　卓榮泰嗆王鴻薇：私人行程為何要跟你報告？

「所有單據都在我手上」　卓榮泰：赴日若用公費今天問題更大

桃園議員包養火辣寫真網紅！　月供20萬豪宅包養

共機擾台驟減創紀錄！專家：背後原因不單純

卓榮泰自費赴日看WBC！維安隨行人員機票全包　政府未出錢

桃園議員幽會「寫真網紅」全直擊！　豪宅築愛巢

桃園議員包養「寫真網紅」始末！　鈔能力搶人女友

快訊／綠大安文山初選！核廢水男、美女新人出線　名嘴徐嶔煌落馬

遭網友換臉反串！苗博雅轟「死全家」　徐巧芯傻眼：不是支持廢死

遭週刊爆包養火辣網紅！梁為超秀「空白配偶欄」回應

「自費是院長承擔」　管碧玲：這就是台灣外交！懂就懂、不懂是裝不懂

包機飛東京從松指部起飛惹議　卓榮泰：怕新聞曝光成行都有問題

卓榮泰包機從松指部起飛　顧立雄：起飛、管制都由民航局負責

揭卓榮泰包機從松指部赴日疑點！　陳以信：原本是賴清德想去看球？

更多熱門

相關新聞

費爾柴德實戰球衣競標飆破17萬台幣

費爾柴德實戰球衣競標飆破17萬台幣

2026年世界棒球經典賽C組賽事告一段落，中華隊外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）在本屆賽會展現強大長打火力，不僅成為打線焦點，相關實戰裝備也引發球迷高度關注。

陳冠宇為國出征20年　陳俊秀讚不容易

陳冠宇為國出征20年　陳俊秀讚不容易

捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

沒看美美對決大谷　平野：平安就好

沒看美美對決大谷　平野：平安就好

WBC壓制捷克奪首勝！莊陳仲敖登MLB官網新秀榜

WBC壓制捷克奪首勝！莊陳仲敖登MLB官網新秀榜

關鍵字：

中華隊李逸洋送機成田機場棒球2026WBCWBC中華隊

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

台灣人「用鈔票1習慣」會惹怒日本店員！

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面