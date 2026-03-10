富邦悍將洋砲邦力多首度實戰曝來台原因　韓職表現亮眼卻沒獲續約心態豁達

▲富邦悍將洋將邦力多。（圖／富邦悍將提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

富邦悍將10日在澄清湖球場展開公辦熱身賽程，備受期待的多明尼加籍洋砲邦力多（Luis Liberato）也正式在比賽中亮相，邦力多此役擔綱先發第3棒中外野手，雖然2打數暫無安打並吞下1次三振，但他在賽前展現出對新環境的高度期待，他也透露自己來台的原因，也希望能透過好表現，為更多家鄉球員開啟來台效力的機會。

邦力多去年在韓國職棒（KBO）效力於韓華鷹，出賽62場敲出10發全壘打，是球隊打進韓國大賽的重要功臣，但最後卻沒有獲得續約，不過對此，邦力多在受訪時保持正面心態，表示「那是某些我無法控制的事情。但我盡到了我的職責。我的意思是，這取決於球隊想怎麼做。他們是老闆，他們會做任何他們認為對球團最好的決定。」

談到加盟富邦的契機，邦力多透露自己休季期間也有獲得其他報價，其中還有墨西哥聯盟，「但想說這邊應該環境不錯，所以最後決定來台灣。」

對於悍將新隊友的相處，邦力多顯得相當適應，他笑稱悍將的球員非常有活力 「很有趣，我很喜歡他們。他們總是在笑，而且絕對是非常努力的球員。我喜歡他們，希望今年對我們來說會是一個偉大的賽季。」當被問到最喜歡哪位隊友時，他則是幽默地說 「喔，我不能說啦！我喜歡每一個人，大家都很好。」