生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普發一萬將截止！未領取將「視同捐贈國庫」

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲財政部長莊翠雲於立法院質詢時透露，目前領取率已破97%，呼籲剩下的2.7%民眾趕快行動。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

趕快檢查帳戶！政府「普發現金1萬元」政策自去年11月開跑至今，領取率已衝破97%，全台超過2,293萬人完成領取。不過，財政部特別發出最後通牒，提醒領取期限即將在 2026年4月30日 正式截止，符合資格的民眾若未能在期限內完成領取，這筆萬元大紅包將「視同捐贈國庫」，不再補發。

立法院今（10）日進行施政總質詢，財政部長莊翠雲指出，目前領取人數已達預估人口的97.31%，雖然發放狀況踴躍，但仍有約2.7%的民眾尚未行動。行政院長卓榮泰也強調，政府願讓全民分享經濟成長果實，這筆錢不僅能促進經濟活絡，更是公平分配的體現。

目前領取管道多元，民眾可至官網「10000.gov.tw」登記入帳，或持金融卡至貼有識別貼紙的ATM領現，亦可持身分證件前往郵局臨櫃辦理。針對長期旅居國外、戶籍已遷出的國民，只要在明年4月底前辦理遷入恢復戶籍，同樣具備領取資格。

財政部再次呼籲，截止日一到系統將全數關閉，請民眾務必把握最後時間，別讓應得的1萬元白白充公。若有領取疑問，可於每日服務時間撥打1988專線諮詢。

03/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

