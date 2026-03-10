新生兒先天性心臟病發生率達千分之八　醫師提醒及早發現即時治療

▲小兒心臟專科醫師彭瀠萱看診示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

先天性心臟病是最常見的新生兒先天性異常之一，衛福部南投醫院指出，先天性心臟病的嚴重程度差異甚大，輕者可能僅為心房或心室間的小缺損，重者則可能出現心臟部分結構發育不全，或心臟與大血管連接異常，對生命造成威脅；該院今年起特聘中山醫學大學附設醫院小兒心臟專科醫師彭瀠萱、新增小兒心臟科門診，服務更多民眾。

彭瀠萱指出，先天性心臟病意謂嬰兒在出生時心臟結構發育異常，進而影響血液循環與心臟功能，發生率達千分之八，其中約五分之一至四分之一屬「危急型先天性心臟病」，須在出生後一年內接受外科手術或心導管介入治療；於已開發國家中，先天性異常是新生兒死亡的主要原因之一，而危急型先天性心臟病更占了相當高的比例。

彭瀠萱表示，罹患危急型先天性心臟病的寶寶，常在出生後數天至數週內出現嗜睡、餵食困難、呼吸急促等心臟衰竭症狀，或是嘴唇發黑、四肢發紫等發紺現象，若未及時診斷與治療，恐導致嚴重併發症，甚至危及生命；目前臨床上可透過出生滿24小時後進行血氧飽和度篩檢，協助早期發現危急型先天性心臟病，但仍約有四分之一的病例無法透過此方式篩檢出來，最終診斷仍須仰賴心臟超音波檢查，但早期發現、正確診斷與即時治療仍能大幅提升病童的存活率，並降低後遺症風險。

另有非危急型先天性心臟病，不一定會在嬰幼兒或孩童早期出現明顯症狀；彭瀠萱提醒家長，若孩子在成長過程中出現心雜音、生長發育遲緩、運動耐受不佳，或有胸悶、心悸、暈厥等情形，應提高警覺，儘早帶至兒童心臟科接受進一步檢查，把握治療時機，若對孩子的生長發育狀況若有疑慮，可利用其週一下午門診時段掛號看診諮詢。