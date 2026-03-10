　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗又發射5枚飛彈「鎖定美軍基地」　伊拉克抗議拒成跳板

▲▼伊朗報復式攻擊，伊拉克艾比爾國際機場（Erbil International Airport）遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

伊拉克捲入戰火！曾遭伊朗攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊10日表示，已向位於伊拉克庫德斯坦地區的美軍基地發射飛彈，並稱共有5枚飛彈擊中哈里爾（Al-Harir）空軍基地內的美軍總部。同日稍早，伊拉克北部也傳出空襲事件，造成4名親伊朗武裝人員死亡，伊拉克政府向美國表態，伊拉克長期成為美國與伊朗的代理戰場，「不願意被捲入戰爭」。

革命衛隊稱鎖定美軍基地　5枚飛彈擊中哈里爾

伊朗伊斯蘭革命衛隊透過Telegram發布聲明指出，駐紮於庫德斯坦地區哈里爾空軍基地的美軍據點已被鎖定攻擊，並指稱「入侵的美國軍隊」遭到飛彈打擊。聲明強調，共有5枚飛彈命中基地內的美軍總部，此次行動具有明確針對性。

伊拉克北部遭空襲　總理表態不願捲入戰火

《半島電視台》（Al Jazeera）報導，在此之前，親伊朗武裝指控，其位於基爾庫克省迪比斯區的據點遭到空襲，造成4名成員死亡、12人受傷，為美國發動攻擊。伊拉克政府安全資訊單位證實當地確實發生轟炸並有人員傷亡，但未說明是哪一方實施打擊。

面對局勢升高，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）已與美國國務卿盧比歐通話，表明伊拉克不應成為任何勢力對外發動軍事行動的跳板，並強調必須確保國家領空、領土與水域不被用於攻擊鄰國。伊拉克拒絕被拖入當前衝突，也不接受任何勢力侵犯其主權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透1億頭獎一注獨得！
快訊／捷運中山站驚傳有人持刀！　大批警力衝入站內
「費仔」實戰球衣　競標飆破17萬台幣
每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！　禁忌吃法營養師嘆氣
中華隊為何能逆轉氣勢？　曾文誠點出關鍵
伊朗又發射5枚飛彈「鎖定美軍基地」　伊拉克抗議拒成跳板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北約再攔伊朗導彈　土耳其：美國「愛國者」系統進駐東南部

伊朗又發射5枚飛彈「鎖定美軍基地」　伊拉克抗議拒成跳板

歐盟主席坦言降低核能是「戰略錯誤」　宣布投入76億推動新核電

日本AV女優怒轟「台男超噁心」！連發死亡威脅

伊朗濃縮鈾下落曝光！原能總署：逾200kg「深藏地下隧道」

北海道滑雪遇雪崩！外籍男遭暴雪活埋受困1500m　送醫前失去意識

可能除掉伊朗新領袖！傳川普開出1條件「不聽話就擊殺」

伊朗空戰致命傷！「骨董級戰機」頻遭擊落　還在地上就被炸光

川普伊朗戰爭的教訓！金正恩堅持「永不棄核武」　拒重蹈中東覆轍

伊朗再襲波斯灣多國！　外長放話「無限期開火」拒與美國談判

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

北約再攔伊朗導彈　土耳其：美國「愛國者」系統進駐東南部

伊朗又發射5枚飛彈「鎖定美軍基地」　伊拉克抗議拒成跳板

歐盟主席坦言降低核能是「戰略錯誤」　宣布投入76億推動新核電

日本AV女優怒轟「台男超噁心」！連發死亡威脅

伊朗濃縮鈾下落曝光！原能總署：逾200kg「深藏地下隧道」

北海道滑雪遇雪崩！外籍男遭暴雪活埋受困1500m　送醫前失去意識

可能除掉伊朗新領袖！傳川普開出1條件「不聽話就擊殺」

伊朗空戰致命傷！「骨董級戰機」頻遭擊落　還在地上就被炸光

川普伊朗戰爭的教訓！金正恩堅持「永不棄核武」　拒重蹈中東覆轍

伊朗再襲波斯灣多國！　外長放話「無限期開火」拒與美國談判

伊朗戰爭以來船用燃油倍數上漲　川普喊停戰回落可能性提高

快訊／大樂透1億頭獎開在苗栗！竹南「金元彩券行」1人獨得

雷達表致敬建築大師柯比意　指標建築化為腕上美學

《Arc Raiders》陷個資風波　一連Discord就私錄官方致歉即修正

快訊／北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

普發一萬將截止！未領取將「視同捐贈國庫」

費爾柴德經典賽表現吸睛！　實戰球衣競標飆破17萬台幣

北約再攔伊朗導彈　土耳其：美國「愛國者」系統進駐東南部

短今化身花仙子站台內衣　開箱化妝包分享美麗祕訣

共撐一把傘爆復合謝欣穎！王柏傑大笑給答案　演三太子遇「神秘插曲」

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻

國際熱門新聞

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

川普：伊朗戰爭「差不多」結束　比原先規劃來得快

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

伊朗：驅逐美以大使　可無限通行荷莫茲海峽

伊朗再襲波灣多國　外長放話「無限期開火」

GPS全廢　荷莫茲海峽驚見神祕船陣

18歲女遊客飯店遭8男性侵　還拍片炫耀

川普才喊快結束　伊朗：由我們決定戰爭終結

世界末日？　普丁發言人：國際法已崩潰

川普：伊朗敢動荷莫茲海峽　美20倍奉還

日本「入境審查新法」出爐　搭機前先審查

停戰髮夾彎　川普「1天改口3次」稱贏不夠

即／捷藍航空「系統故障」要求所有航班停飛

美股豬羊變色！　台積電ADR漲2.89％

更多熱門

相關新聞

北約再攔伊朗導彈　愛國者系統部署土耳其

北約再攔伊朗導彈　愛國者系統部署土耳其

中東局勢升溫飛彈威脅持續增加，土耳其政府10日表示，美國已將一套「愛國者」防空飛彈系統部署至土耳其東南部馬拉蒂亞省，以加強北約在當地的空中與飛彈防禦能力，並保護鄰近的重要雷達基地。

伊朗濃縮鈾下落曝光？

伊朗濃縮鈾下落曝光？

若不聽話　川普考慮擊殺伊朗新領袖

若不聽話　川普考慮擊殺伊朗新領袖

伊朗致命傷　骨董戰機頻遭擊落

伊朗致命傷　骨董戰機頻遭擊落

川普伊朗戰爭　金正恩堅持「永不棄核武」

川普伊朗戰爭　金正恩堅持「永不棄核武」

關鍵字：

伊朗北美要聞伊拉克Al-Harir

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

台灣人「用鈔票1習慣」會惹怒日本店員！

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　下波還會更冷

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵

探8℃！　強冷空氣來了

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面