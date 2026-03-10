伊朗又發射5枚飛彈「鎖定美軍基地」　伊拉克抗議拒成跳板

▲伊拉克捲入戰火！曾遭伊朗攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊10日表示，已向位於伊拉克庫德斯坦地區的美軍基地發射飛彈，並稱共有5枚飛彈擊中哈里爾（Al-Harir）空軍基地內的美軍總部。同日稍早，伊拉克北部也傳出空襲事件，造成4名親伊朗武裝人員死亡，伊拉克政府向美國表態，伊拉克長期成為美國與伊朗的代理戰場，「不願意被捲入戰爭」。

革命衛隊稱鎖定美軍基地 5枚飛彈擊中哈里爾

伊朗伊斯蘭革命衛隊透過Telegram發布聲明指出，駐紮於庫德斯坦地區哈里爾空軍基地的美軍據點已被鎖定攻擊，並指稱「入侵的美國軍隊」遭到飛彈打擊。聲明強調，共有5枚飛彈命中基地內的美軍總部，此次行動具有明確針對性。

伊拉克北部遭空襲 總理表態不願捲入戰火

《半島電視台》（Al Jazeera）報導，在此之前，親伊朗武裝指控，其位於基爾庫克省迪比斯區的據點遭到空襲，造成4名成員死亡、12人受傷，為美國發動攻擊。伊拉克政府安全資訊單位證實當地確實發生轟炸並有人員傷亡，但未說明是哪一方實施打擊。

面對局勢升高，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）已與美國國務卿盧比歐通話，表明伊拉克不應成為任何勢力對外發動軍事行動的跳板，並強調必須確保國家領空、領土與水域不被用於攻擊鄰國。伊拉克拒絕被拖入當前衝突，也不接受任何勢力侵犯其主權。