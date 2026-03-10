　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春遊汐止！新北市圖推專家帶路走讀　免費體驗在地人文生態

▲新北市圖推專家帶路走讀 免費體驗在地人文生態。（圖／新北市立圖書館提供）

▲春遊汐止山林河畔，新北市圖推專家帶路走讀免費報名。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

春暖花開的3月，新北市立圖書館汐止大同分館推出「走探汐止人文生態之旅」，結合山林走讀、生態講座與親子手作等活動，邀請民眾走進汐止山林與河畔，感受自然與人文之美。活動以閱讀結合戶外踏查，帶領民眾認識汐止低海拔森林生態、基隆河流域歷史，以及在地文化故事，在春日輕旅行中探索汐止豐富的自然景觀與人文底蘊。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，汐止區擁有豐富的低海拔山林與溪流生態，自然資源多元，是臺北近郊深受歡迎的健行與休閒地點。為了讓民眾更認識汐止的人文歷史與城市發展脈絡，圖書館在汐止大同分館設置「在地知識學專區」，透過文史資料、圖書與老照片，帶領讀者了解汐止的歷史文化。此次活動更結合閱讀推廣與戶外走讀，以春日輕旅行方式，讓民眾實地探索地方生態與文化。

「走探汐止人文生態之旅」以走讀與講座並行的方式進行。3月21日舉辦「汐止大尖山自然與文化探索」，帶領民眾登上有「汐止後花園」之稱的大尖山，觀察低海拔森林的蕨類生態與春季山鳥蹤跡，並探訪具有希臘風建築特色、被譽為北臺灣秘境的信仰中心「聖德宮」，感受山林與信仰交織的人文景觀。3月28日則推出「汐止河畔歷史漫步」，沿著基隆河畔行走，透過渡口故事與地方文史，認識基隆河流域的歷史變遷與汐止的城市發展。

除了戶外走讀，活動也安排「專家帶路生態講座」及自然手作體驗。3月14日「汐止礦業與彩蝶的前世今生」與3月25日「汐止茶葉與森林萌寶的生命奇遇」講座，將透過生態攝影與環境保育視角，介紹汐止豐富的蝶類生態及保育類、特有種動物。手作活動方面，3月15日「蝶古巴特手作汐止彩蝶」與3月21日「石頭彩繪汐止萌萌動物」，讓民眾透過DIY創作，打造屬於自己的汐止生態作品。

此外，3月11日至3月31日還將舉辦「水城汐止的流年與光華」主題書展，展出汐止在地文史與自然生態相關圖書，以及珍貴的保育類動物與特有植物攝影作品。3月14日與3月28日也安排繪本親子故事活動，帶領小朋友從故事中認識汐止的文化與自然。活動詳情可至「新北市立圖書館」官網查詢。

【更多新聞】

►保三警犬連2天建功！2女私密處藏10顆海洛因球　下機秒被嗅出

►毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

►只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

►快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透1億頭獎一注獨得！
快訊／捷運中山站驚傳有人持刀！　大批警力衝入站內
「費仔」實戰球衣　競標飆破17萬台幣
每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！　禁忌吃法營養師嘆氣
中華隊為何能逆轉氣勢？　曾文誠點出關鍵
伊朗又發射5枚飛彈「鎖定美軍基地」　伊拉克抗議拒成跳板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局：肉品來源無問題

春遊汐止！新北市圖推專家帶路走讀　免費體驗在地人文生態

板橋江子翠自行車道鋪面優化　即日起施工至4／7改道通行

以鏡頭凝視城市演進　基隆美術館《回望400》攝影特展開幕

東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

富邦人壽慨捐167萬保費　南投原民微型傷害保險全縣1.2萬人受惠

讓世界看見台東　縣府率8家在地品牌亮相FOODEX JAPAN

雲林拚國際行銷　張麗善東京食品展前夕交流僑界

雲林農產跨海行銷　東京食品展搶攻商機

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局：肉品來源無問題

春遊汐止！新北市圖推專家帶路走讀　免費體驗在地人文生態

板橋江子翠自行車道鋪面優化　即日起施工至4／7改道通行

以鏡頭凝視城市演進　基隆美術館《回望400》攝影特展開幕

東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

富邦人壽慨捐167萬保費　南投原民微型傷害保險全縣1.2萬人受惠

讓世界看見台東　縣府率8家在地品牌亮相FOODEX JAPAN

雲林拚國際行銷　張麗善東京食品展前夕交流僑界

雲林農產跨海行銷　東京食品展搶攻商機

伊朗戰爭以來船用燃油倍數上漲　川普喊停戰回落可能性提高

快訊／大樂透1億頭獎開在苗栗！竹南「金元彩券行」1人獨得

雷達表致敬建築大師柯比意　指標建築化為腕上美學

《Arc Raiders》陷個資風波　一連Discord就私錄官方致歉即修正

快訊／北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

普發一萬將截止！未領取將「視同捐贈國庫」

費爾柴德經典賽表現吸睛！　實戰球衣競標飆破17萬台幣

北約再攔伊朗導彈　土耳其：美國「愛國者」系統進駐東南部

短今化身花仙子站台內衣　開箱化妝包分享美麗祕訣

共撐一把傘爆復合謝欣穎！王柏傑大笑給答案　演三太子遇「神秘插曲」

【一本正經亂說】開手碟影片教育不吃飯姪子：你看他鍋子都打不開

地方熱門新聞

楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

挺中華隊！彰化鐵粉3/14豪發300杯珍奶

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

猛禽也會「逛草地」山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局回應

男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　想飛台灣遭攔下

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

誠聖宮百萬獎學金助學　鼓勵學子認真向學

延續救災戰力南消贈聯電消防車強化南科自主防災

桃園來來國際科技捐毛毯助遊民

月領8千學技能勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

百年前「混血教材」現身台南教會工尺譜聖詩、白話字彩色醫書

強化火場指揮調度能力南消第六大隊辦理指揮幕僚訓練

更多熱門

相關新聞

富里鄉打造「耀眼之鄉」形象影音　以人文視角記錄土地與施政故事

富里鄉打造「耀眼之鄉」形象影音　以人文視角記錄土地與施政故事

花蓮縣富里鄉一部融合自然、人文與地方治理成果的形象影音近日正式完成。由富里鄉公所團隊製作的「耀眼之鄉—富里」形象影片，以深厚的人文敘事為主軸，串聯地方歷史、族群文化與近年施政成果，透過影像記錄富里鄉與土地共生的故事，呈現一座農村鄉鎮在時代變遷中的溫柔力量與堅定步伐。

即／汐止少年墜落大樓地面　送醫不治

即／汐止少年墜落大樓地面　送醫不治

即／汐止少年墜落社區大樓地面　命危送醫

即／汐止少年墜落社區大樓地面　命危送醫

前、前前男友相約談判　竟持西瓜刀攻擊濺血

前、前前男友相約談判　竟持西瓜刀攻擊濺血

官員貪污疊加重金屬污染 廣西書記直球對決：今天就亮亮家醜

官員貪污疊加重金屬污染 廣西書記直球對決：今天就亮亮家醜

關鍵字：

汐止生態人文親子圖書館

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

台灣人「用鈔票1習慣」會惹怒日本店員！

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　下波還會更冷

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵

探8℃！　強冷空氣來了

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面