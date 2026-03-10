春遊汐止！新北市圖推專家帶路走讀　免費體驗在地人文生態

▲春遊汐止山林河畔，新北市圖推專家帶路走讀免費報名。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

春暖花開的3月，新北市立圖書館汐止大同分館推出「走探汐止人文生態之旅」，結合山林走讀、生態講座與親子手作等活動，邀請民眾走進汐止山林與河畔，感受自然與人文之美。活動以閱讀結合戶外踏查，帶領民眾認識汐止低海拔森林生態、基隆河流域歷史，以及在地文化故事，在春日輕旅行中探索汐止豐富的自然景觀與人文底蘊。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，汐止區擁有豐富的低海拔山林與溪流生態，自然資源多元，是臺北近郊深受歡迎的健行與休閒地點。為了讓民眾更認識汐止的人文歷史與城市發展脈絡，圖書館在汐止大同分館設置「在地知識學專區」，透過文史資料、圖書與老照片，帶領讀者了解汐止的歷史文化。此次活動更結合閱讀推廣與戶外走讀，以春日輕旅行方式，讓民眾實地探索地方生態與文化。

「走探汐止人文生態之旅」以走讀與講座並行的方式進行。3月21日舉辦「汐止大尖山自然與文化探索」，帶領民眾登上有「汐止後花園」之稱的大尖山，觀察低海拔森林的蕨類生態與春季山鳥蹤跡，並探訪具有希臘風建築特色、被譽為北臺灣秘境的信仰中心「聖德宮」，感受山林與信仰交織的人文景觀。3月28日則推出「汐止河畔歷史漫步」，沿著基隆河畔行走，透過渡口故事與地方文史，認識基隆河流域的歷史變遷與汐止的城市發展。

除了戶外走讀，活動也安排「專家帶路生態講座」及自然手作體驗。3月14日「汐止礦業與彩蝶的前世今生」與3月25日「汐止茶葉與森林萌寶的生命奇遇」講座，將透過生態攝影與環境保育視角，介紹汐止豐富的蝶類生態及保育類、特有種動物。手作活動方面，3月15日「蝶古巴特手作汐止彩蝶」與3月21日「石頭彩繪汐止萌萌動物」，讓民眾透過DIY創作，打造屬於自己的汐止生態作品。

此外，3月11日至3月31日還將舉辦「水城汐止的流年與光華」主題書展，展出汐止在地文史與自然生態相關圖書，以及珍貴的保育類動物與特有植物攝影作品。3月14日與3月28日也安排繪本親子故事活動，帶領小朋友從故事中認識汐止的文化與自然。活動詳情可至「新北市立圖書館」官網查詢。