買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局：肉品來源無問題

▲民眾購買水煎包，結果吃到假牙。（圖／翻攝臉書／台東大小事）



記者柯振中／綜合報導

台東一位民眾日前到某水煎包店消費，沒想到一咬竟發現裡面的餡料含有假牙，氣得委託朋友上網爆料。對此，台東縣牙醫師公會顧問、牙醫師邱宏正表示，這顆牙齒一看就是人類的假牙。

民眾吃水煎包驚見疑似假牙

一位民眾在臉書社團「台東大小事」代發文稱，友人今年大年初四時購買水煎包，沒想到竟在裡面吃到假牙，實在是令人相當傻眼。

畫面當中可以看見，這顆假牙末端有尖端，且整顆牙齒泛黃、還有部分黑色，看起來相當恐怖。不少當地民眾傻眼表示，「有點噁」、「豬的牙齒嗎」、「這是官將首的獠牙欸」、「阿嬤找好久找不到，原來在這」、「會不會是豬肉內餡摻到豬的牙齒？」

衛生局稽查仍難釐清來源

對此，台東縣衛生局表示，大年初四時確實有接獲檢舉，當下有要求店家答覆，並前往稽查、開單，要求店家改正。不過肉品來源並無問題，問題可能是員工未受訓練、與食品沒有直接關係。此外，衛生局也曾要求出示檢舉人吃到的假牙，不過對方並未出示實體與照片，無法判斷究竟是製作肉餡時掉落，或是外帶時掉落，也沒辦法找到假牙的原主人。

牙醫師：一看就是人類假牙

根據《自由時報》報導，台東縣牙醫師公會顧問、牙醫師邱宏正表示，從圖片一看就知是人類假牙，而非「官將首」的牙齒。邱宏正說明，圖片當中能夠明顯辨認出，假牙的邊緣有金屬成分，推測這是陶瓷包金屬的假牙、尖刺的部分則為牙根，可能是假牙的擁有者因牙周病嚴重、且曾經抽菸，導致卡了菸油的假牙整顆落下。