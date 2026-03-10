台海罕見平靜！共機「10天不擾台」創最長空窗期　專家：不尋常

▲空軍F-16型機監控中共殲16型機。（圖／國防部提供）

記者閔文昱／綜合報導

近年中國解放軍軍機頻繁在台海周邊活動，幾乎已成常態，但近期卻出現罕見變化。根據台灣國防部與外媒統計，自2月28日以來，共機擾台次數明顯減少，截至3月9日止，過去10天中有9天未偵獲中國軍機在台灣周邊活動，形成近年最長的「空窗期」，引發國際軍事專家關注。

共機活動驟減 創下最長空窗期

根據《法新社》整理國防部每日公布的數據，自2月28日以來僅有2架中國軍機在單一24小時內出現在台灣周邊，相較去年同期記錄的86架次明顯減少，也是外媒自2024年開始追蹤相關數據以來，共機活動最長的一段沉寂期。

不過海上活動仍維持常態。國防部10日指出，9日上午6時至10日上午6時，雖未偵獲共機，但仍偵獲6艘共軍艦艇在台海周邊活動，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

▲中國海警船。（圖／資料照）

專家：常規活動突然中斷「不尋常」

多名觀察中國軍事動向的學者對此現象感到困惑。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）表示，解放軍突然停止繞台的情況缺乏合理解釋，「令人不安」。

長期追蹤解放軍動態的開源資料平台PLATracker創辦人路易斯（Ben Lewis）則指出，這顯然是例行活動的重大中斷，雖然目前沒有證據顯示中國準備採取重大軍事行動，但空窗期越長，後續發展越值得關注。

可能原因眾說紛紜 兩會、川習會都被點名

對於共機活動減少的原因，各界提出不同推測。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）指出，每年中國「兩會」期間，解放軍進入台灣防空識別區的次數通常會降至接近零，因此近期降溫可能與北京政治議程有關。

此外，也有分析認為，中國可能為即將登場的美中「川習會」鋪路，避免在台海製造緊張情勢；也有人認為與中國近期軍方整肅、中東衝突等因素有關。不過陸委會副主委沈有忠表示，真正原因恐怕只有北京方面才清楚。

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

台方示警：不能掉以輕心

一名台灣國安官員向外媒分析，北京也可能刻意營造「降低對台威脅」的氛圍，藉此向美國釋放訊號，試圖削弱美方對台安全支持與軍售的正當性。

沈有忠則強調，即使近期共機擾台減少，也不代表中國未來不會恢復相關行動，台灣仍需維持高度警覺。他也呼籲支持國防預算，認為與其寄望中國減少軍事壓力，不如強化自身防衛能力，才是確保台海安全的根本之道。