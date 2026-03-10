　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

以鏡頭凝視城市演進　基隆美術館《回望400》攝影特展開幕

▲基隆美術館《回望400》攝影特展開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲凝視港都歷史與新貌，基隆美術館《回望400》攝影特展開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2026年適逢基隆建城400年重要里程碑，基隆市文化觀光局今（10日）舉辦《回望400－基隆的往昔與新貌》攝影特展開幕活動，以「基隆歷史演進」為主軸，透過當代視覺採集與影像敘事，帶領民眾重新凝視這座港都城市的歷史紋理與當代風貌。副市長邱佩琳出席開幕儀式，並與多位藝術家及貴賓一同透過鏡頭影像，欣賞基隆的山海地景與人文之美。

邱佩琳致詞表示，非常感謝攝影家深入山海之間拍攝，不僅捕捉基隆的重要地標，也走訪許多鮮為人知的秘境，留下珍貴影像。作品中呈現基隆的地景地貌、歷史遺跡，以及在城市中努力打拼的百工百業職人，更記錄守護基隆港的第一線工作者身影。她指出，透過攝影技術與影像敘事，展現基隆濃厚的人文氣息與歷史風貌，為城市留下富含情感的紀錄，也成為未來城市文化治理的重要資產。

▲基隆美術館《回望400》攝影特展開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳（中）出席開幕儀式，並與多位藝術家及貴賓一同透過鏡頭影像。

基隆市文觀局長江亭玫表示，近年基隆持續推動多項文化活動，包括「基隆潮藝術」、「鷄籠中元祭」、「海洋老鷹嘉年華」及「愛嶼搖滾」演唱會等，逐步累積城市文化能量。此次與攝影家黃東明合作舉辦特展，為「基隆400」系列活動注入藝術視角與歷史深度，透過鏡頭重新凝視城市記憶，邀請民眾在熟悉的場景中發現新的感動，也在過去未曾留意的地景與人文風景中找到新的連結。

「回望400」攝影特展共規劃四大展區。第一展區「登陸・臨海之境」，透過裝置與影像喚起觀眾對基隆地景的初始記憶與城市光影，開啟回望與再認識的旅程；第二展區「環視・城市今昔」以四組系列影像呈現山海地貌與百年歷史痕跡，展現多層次的城市結構與視角；第三展區「凝望・歲月肖像」則將鏡頭聚焦於生活在這座城市的人們，記錄最自然鮮活的日常面貌；最後「走入・時空場域」透過影像與環境聲音交錯呈現，讓觀眾在沉浸式空間中行走，身影與投影畫面疊合，感受基隆城市流動的能量與時間軌跡。

文化觀光局表示，透過影像藝術的力量，期盼帶領民眾重新認識基隆這座擁有四百年歷史的城市，從過去走向現在，也共同展望未來。展覽期間攝影家黃東明將於3月14日、4月25日及5月23日舉辦3場專家導覽活動，報名連結 https://www.accupass.com/event/2601200310101681137607；更多活動資訊請參閱「基隆美術館」官方網站或追蹤「基隆市文化觀光局」臉書粉專。

▲基隆美術館《回望400》攝影特展開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆美術館《回望400》攝影特展開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►保三警犬連2天建功！2女私密處藏10顆海洛因球　下機秒被嗅出

►毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

►只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

►快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透1億頭獎一注獨得！
快訊／捷運中山站驚傳有人持刀！　大批警力衝入站內
「費仔」實戰球衣　競標飆破17萬台幣
每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！　禁忌吃法營養師嘆氣
中華隊為何能逆轉氣勢？　曾文誠點出關鍵
伊朗又發射5枚飛彈「鎖定美軍基地」　伊拉克抗議拒成跳板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局：肉品來源無問題

春遊汐止！新北市圖推專家帶路走讀　免費體驗在地人文生態

板橋江子翠自行車道鋪面優化　即日起施工至4／7改道通行

以鏡頭凝視城市演進　基隆美術館《回望400》攝影特展開幕

東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

富邦人壽慨捐167萬保費　南投原民微型傷害保險全縣1.2萬人受惠

讓世界看見台東　縣府率8家在地品牌亮相FOODEX JAPAN

雲林拚國際行銷　張麗善東京食品展前夕交流僑界

雲林農產跨海行銷　東京食品展搶攻商機

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局：肉品來源無問題

春遊汐止！新北市圖推專家帶路走讀　免費體驗在地人文生態

板橋江子翠自行車道鋪面優化　即日起施工至4／7改道通行

以鏡頭凝視城市演進　基隆美術館《回望400》攝影特展開幕

東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

旅居汶萊僑領林明傑返鄉訪金大　清寒獎助學金已13學子受惠

富邦人壽慨捐167萬保費　南投原民微型傷害保險全縣1.2萬人受惠

讓世界看見台東　縣府率8家在地品牌亮相FOODEX JAPAN

雲林拚國際行銷　張麗善東京食品展前夕交流僑界

雲林農產跨海行銷　東京食品展搶攻商機

快訊／大樂透1億頭獎開在苗栗！竹南「金元彩券行」1人獨得

雷達表致敬建築大師柯比意　指標建築化為腕上美學

《Arc Raiders》陷個資風波　一連Discord就私錄官方致歉即修正

快訊／北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

普發一萬將截止！未領取將「視同捐贈國庫」

費爾柴德經典賽表現吸睛！　實戰球衣競標飆破17萬台幣

北約再攔伊朗導彈　土耳其：美國「愛國者」系統進駐東南部

短今化身花仙子站台內衣　開箱化妝包分享美麗祕訣

共撐一把傘爆復合謝欣穎！王柏傑大笑給答案　演三太子遇「神秘插曲」

張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

地方熱門新聞

楊敏盛慶祝鑽石婚　深情告白「師呆」甜蜜蜜

挺中華隊！彰化鐵粉3/14豪發300杯珍奶

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

猛禽也會「逛草地」山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局回應

男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　想飛台灣遭攔下

桃園擴大環保海葬服務　年增場次免收費用

基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

誠聖宮百萬獎學金助學　鼓勵學子認真向學

延續救災戰力南消贈聯電消防車強化南科自主防災

桃園來來國際科技捐毛毯助遊民

月領8千學技能勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

百年前「混血教材」現身台南教會工尺譜聖詩、白話字彩色醫書

強化火場指揮調度能力南消第六大隊辦理指揮幕僚訓練

更多熱門

相關新聞

基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

基隆深澳國小舊校舍拆除　邱佩琳祈福工程平安

為強化公共環境安全與場域整體管理，基隆市政府今（10日）上午於原深澳國小校舍舊址舉行「原深澳國小校舍建築物拆除工程祭天祈福典禮」，由副市長邱佩琳代表上香祈福，祈願工程平安順利，並正式宣告拆除作業啟動。

基隆市政說明會與民對話　謝國樑：穩健財政推動城市升級

基隆市政說明會與民對話　謝國樑：穩健財政推動城市升級

基隆8旬老婦隧道口徘徊　警暖心護送返家

基隆8旬老婦隧道口徘徊　警暖心護送返家

基隆路邊疑氣體外洩　老車漏油虛驚一場

基隆路邊疑氣體外洩　老車漏油虛驚一場

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

關鍵字：

基隆市回望400攝影展邱佩琳

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

台灣人「用鈔票1習慣」會惹怒日本店員！

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　下波還會更冷

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵

探8℃！　強冷空氣來了

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面