以鏡頭凝視城市演進　基隆美術館《回望400》攝影特展開幕

▲凝視港都歷史與新貌，基隆美術館《回望400》攝影特展開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2026年適逢基隆建城400年重要里程碑，基隆市文化觀光局今（10日）舉辦《回望400－基隆的往昔與新貌》攝影特展開幕活動，以「基隆歷史演進」為主軸，透過當代視覺採集與影像敘事，帶領民眾重新凝視這座港都城市的歷史紋理與當代風貌。副市長邱佩琳出席開幕儀式，並與多位藝術家及貴賓一同透過鏡頭影像，欣賞基隆的山海地景與人文之美。

邱佩琳致詞表示，非常感謝攝影家深入山海之間拍攝，不僅捕捉基隆的重要地標，也走訪許多鮮為人知的秘境，留下珍貴影像。作品中呈現基隆的地景地貌、歷史遺跡，以及在城市中努力打拼的百工百業職人，更記錄守護基隆港的第一線工作者身影。她指出，透過攝影技術與影像敘事，展現基隆濃厚的人文氣息與歷史風貌，為城市留下富含情感的紀錄，也成為未來城市文化治理的重要資產。

▲副市長邱佩琳（中）出席開幕儀式，並與多位藝術家及貴賓一同透過鏡頭影像。

基隆市文觀局長江亭玫表示，近年基隆持續推動多項文化活動，包括「基隆潮藝術」、「鷄籠中元祭」、「海洋老鷹嘉年華」及「愛嶼搖滾」演唱會等，逐步累積城市文化能量。此次與攝影家黃東明合作舉辦特展，為「基隆400」系列活動注入藝術視角與歷史深度，透過鏡頭重新凝視城市記憶，邀請民眾在熟悉的場景中發現新的感動，也在過去未曾留意的地景與人文風景中找到新的連結。

「回望400」攝影特展共規劃四大展區。第一展區「登陸・臨海之境」，透過裝置與影像喚起觀眾對基隆地景的初始記憶與城市光影，開啟回望與再認識的旅程；第二展區「環視・城市今昔」以四組系列影像呈現山海地貌與百年歷史痕跡，展現多層次的城市結構與視角；第三展區「凝望・歲月肖像」則將鏡頭聚焦於生活在這座城市的人們，記錄最自然鮮活的日常面貌；最後「走入・時空場域」透過影像與環境聲音交錯呈現，讓觀眾在沉浸式空間中行走，身影與投影畫面疊合，感受基隆城市流動的能量與時間軌跡。

文化觀光局表示，透過影像藝術的力量，期盼帶領民眾重新認識基隆這座擁有四百年歷史的城市，從過去走向現在，也共同展望未來。展覽期間攝影家黃東明將於3月14日、4月25日及5月23日舉辦3場專家導覽活動，報名連結 https://www.accupass.com/event/2601200310101681137607；更多活動資訊請參閱「基隆美術館」官方網站或追蹤「基隆市文化觀光局」臉書粉專。