偏鄉不再只能靠遠水救近火　仁愛鄉萬豐、都達、發祥消防站啟用

▲仁愛鄉萬豐、都達、發祥消防站啟用。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

繼去年底在信義鄉地利村設置地利消防站後，南投縣消防局進一步於仁愛鄉設置萬豐、都達、發祥消防站，提升該鄉防護網和原鄉救災能量，希望讓部落居民生命財產安全更有保障。

「仁愛鄉萬豐、都達、發祥消防站聯合啟用典禮」於3月9日於仁愛鄉萬豐村村辦理，由副縣長王瑞德主持典禮，立法委員伍麗華辦公室執行長孔垂崢、內政部消防署副署長簡萬瑤、縣議會議員林庭秝、石慶龍議員辦公室助理，縣府原住民行政處處長林婷玉、仁愛鄉公所特助黃立行，以及在地萬豐國小、親愛國小、法治村、萬豐村、都達村、發祥村、親愛村等校長和村長，各界賢達都共同參與見證。

現場同時展示進駐消防站的小型消防車與器材整備，以及結合簡易自來水系統、逐年設置消防栓箱的成果；縣府消防局指出，未來若遇火警，小型消防車可第一時間深入狹窄巷弄趕抵現場，結合各村民力夥伴、共同守護縣民的生命財產安全。

縣府消防局表示，為克服仁愛鄉幅員廣大、地形險峻等地理限制，由縣府支持經費、全力推動並協調村里辦公室提供場地，讓消防站順利啟用，未來將持續優化設備與民力訓練，與地方緊密結合，共同構築最完善的守護防線，讓仁愛鄉每位鄉親都能安居樂業。