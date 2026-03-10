蔡英文請舉重小選手吃牛排　「他們國際賽拿獎牌卻很少被看見」

▲蔡英文請玉里高中舉重隊的年輕選手吃牛排。（圖／蔡英文社群平台，下同）



記者陶本和／台北報導

「他們的故事，很少被看見，為了出國比賽還要跟教練、老師四處募款」。前總統蔡英文10日透過社群平台表示，她今天接見了花蓮崙山國小、三民國中、玉里高中的舉重選手，這群年輕選手在國際賽上得到一面又一面的獎牌，並且請他們一起吃牛排。

蔡英文表示，這陣子，除了棒球、羽球、體操之外，還有很多台灣選手，也在不同的運動場上，一次又一次為國家爭取榮耀。

蔡英文指出，今天她接見了來自花蓮崙山國小、三民國中、玉里高中的舉重選手。她說，這群玉里高中舉重隊 的年輕選手，在國際賽上得到一面又一面的獎牌，但他們的故事，卻很少被看見，許多時候，他們為了出國比賽，還需要教練和老師四處募款，才能站上國際舞台。

蔡英文說，她常常在想，在東部的山海之間，有這麼多健康、堅韌、充滿力量的孩子，他們日復一日地訓練，在舉起槓鈴的那一刻，也扛起了為台灣爭光的夢想。

蔡英文表示，今天中午她請大家一起吃牛排，「我跟他們說，要多吃肉、吃到飽，因為運動員需要足夠的營養，也需要被好好照顧」。

蔡英文透露，她也跟分享一件很重要的事，要相信自己，努力堅持走下去。雖然在訓練的過程中，有時候會懷疑自己，但是他們都是國家的希望，訓練後得獎受到肯定的成就感，是別人所拿不走的。

蔡英文鼓勵他們，除了在運動場上全力以赴，也要兼顧學業，特別是英文，未來當走向世界、代表台灣打國際賽的時候，就能更自信地和世界交流。

蔡英文強調，謝謝所有台灣英雄，在不同的領域努力拚搏。無論是在球場、在賽場，或是在每一個默默努力的角落，你們都是台灣的驕傲。