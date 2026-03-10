「？磚塊」提燈只送不賣！嘉義縣府怒批被轉售：別讓瑪利歐沾上詐騙黑影

▲2026台灣燈會「？磚塊小提燈」只送不賣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會「星燦嘉年華」與全球知名IP「超級瑪利歐」聯名，自開展以來引發觀燈熱潮。其中，造型獨特且具收藏價值的「？磚塊小提燈」更成為民眾爭相領取的焦點。然而，嘉義縣政府近日發現有不肖人士於各大拍賣平台與社群群組，將此活動贈品進行高價轉售，甚至出現疑似詐騙之行為。縣府10日發布嚴正聲明，強調小提燈為現場參與活動之「限量免費贈品」，絕無任何網路販售管道，呼籲民眾提高警覺，切勿花冤枉錢受騙。

嘉義縣政府表示，「2026台灣燈會X超級瑪利歐·星燦嘉年華」是年度文化觀光盛事，為了回饋遠道而來的遊客，特別設計這款結合電玩經典元素的「？磚塊小提燈」。該贈品發放之初衷，是為了推廣地方觀光並增加燈會互動樂趣，屬於非賣品。近期接獲民眾檢舉，有不法分子利用限量熱潮，在網路平台以高價販售，甚至誘騙民眾先行匯款後失聯。

縣府文觀局提醒，想要獲得這款超人氣小提燈的民眾，請務必透過官方公告的正式管道領取。活動將持續至3月15日止，民眾只需來到燈會現場，並加入「慢遊嘉義」官方LINE帳號，依循「限量登記」或「旅遊集章登記」兩種方案即可免費兌換。每日發放數量有限，送完為止，建議民眾提早到場感受燈會魅力。