社會 社會焦點 保障人權

「？磚塊」提燈只送不賣！嘉義縣府怒批被轉售：別讓瑪利歐沾上詐騙黑影

▲▼ 「叮」一聲金幣入袋！嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈瘋搶　8分鐘秒殺、轉手行情飆破800元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2026台灣燈會「？磚塊小提燈」只送不賣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會「星燦嘉年華」與全球知名IP「超級瑪利歐」聯名，自開展以來引發觀燈熱潮。其中，造型獨特且具收藏價值的「？磚塊小提燈」更成為民眾爭相領取的焦點。然而，嘉義縣政府近日發現有不肖人士於各大拍賣平台與社群群組，將此活動贈品進行高價轉售，甚至出現疑似詐騙之行為。縣府10日發布嚴正聲明，強調小提燈為現場參與活動之「限量免費贈品」，絕無任何網路販售管道，呼籲民眾提高警覺，切勿花冤枉錢受騙。

嘉義縣政府表示，「2026台灣燈會X超級瑪利歐·星燦嘉年華」是年度文化觀光盛事，為了回饋遠道而來的遊客，特別設計這款結合電玩經典元素的「？磚塊小提燈」。該贈品發放之初衷，是為了推廣地方觀光並增加燈會互動樂趣，屬於非賣品。近期接獲民眾檢舉，有不法分子利用限量熱潮，在網路平台以高價販售，甚至誘騙民眾先行匯款後失聯。

縣府文觀局提醒，想要獲得這款超人氣小提燈的民眾，請務必透過官方公告的正式管道領取。活動將持續至3月15日止，民眾只需來到燈會現場，並加入「慢遊嘉義」官方LINE帳號，依循「限量登記」或「旅遊集章登記」兩種方案即可免費兌換。每日發放數量有限，送完為止，建議民眾提早到場感受燈會魅力。

03/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

利百代驚喜現身送「盲盒」

利百代驚喜現身送「盲盒」

今年活動以《光躍台灣．點亮嘉義》為主題，規模與創新程度皆創下歷史新高。在眾多吸睛燈區中，國民文具品牌「利百代」也驚喜現身，不僅在現場舉辦超人氣的「新年新願望」互動活動，更大方放送驚喜盲盒，要與民眾一起點亮新一年的希望！

2026台灣燈會推低碳好禮　平日搭車限量送乖乖

2026台灣燈會推低碳好禮　平日搭車限量送乖乖

台灣燈會破200萬人次！青森睡魔抵嘉展出　登上日本NHK、共同社

台灣燈會破200萬人次！青森睡魔抵嘉展出　登上日本NHK、共同社

台灣燈會增30輛遊覽車助疏運　首假日尖峰湧人車潮

台灣燈會增30輛遊覽車助疏運　首假日尖峰湧人車潮

2026台灣燈會空拍曝　千架無人機震撼嘉義夜空

2026台灣燈會空拍曝　千架無人機震撼嘉義夜空

台灣燈會超級瑪利歐小提燈嘉義旅遊網路詐騙

