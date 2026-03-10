　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫美富二代吸毒壞掉　拿針筒攻擊喊「有惡魔」上銬畫面曝

記者張君豪／台北報導

台北市一名出身醫美、生技企業家庭的富二代少爺，因長期施用毒品，加上母親叮囑身邊特助協助他戒毒產生嫌隙，去年8月在家中情緒失控，持針筒逼近特助並出言威脅。警方獲報到場將其管束帶回偵辦，北檢調查後認定其行為已足以使人心生畏懼，10日依妨害自由等罪嫌提起公訴，當天富少恐嚇家人遭警方上銬逮捕畫面曝光。

▲醫美富二代由男被上銬、強制就醫畫面曝光 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲醫美富二代由男被上銬、強制就醫畫面曝光 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）


大安警方表示：去年8月12日19時許，大安分局敦化南路派出所接獲報案，忠孝東路四段一處住宅有民眾疑似吸食大量毒品後精神狀態異常，大批警力到場時，現場有由男（39歲）、其母黃婦（76歲）、林男（39歲）及鄭女（60歲）等4人在場。

由男出身醫美、生技業富二代，其母親在台北市經營多家生技與醫美產品公司。但因由男近年因沉溺毒品，多次進出警局與地檢署。去年6月間，他曾因施用毒品過量昏迷，被緊急送往國泰醫院搶救，隔日被移送法辦，目前另案因施用毒品獲緩起訴處分，條件為接受戒癮治療。

▲醫美富二代由男被上銬、強制就醫畫面曝光 。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，由男近年與母親身邊協助處理公司事務與生活事務的特助關係緊張，雙方長期存在摩擦。案發當晚，由男突然語無倫次，聲稱家中空調裡藏有「惡魔」，並指控這些惡魔是母親特助派來傷害家人的。過程中，他手持針筒逼近特助並作勢攻擊，家屬遂報警求助。

警方表示，由男當時情緒激動，拒絕配合離開現場，甚至以腳踹方式攻擊到場員警。警方遂依法對其施以管束，在控制過程中並發現其口袋掉落針筒。經檢驗結果呈第二級毒品安非他命陽性反應，現場另查扣針筒等證物。

大安警方偵訊後，將由男依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》恐嚇罪相關罪嫌移送北檢複訊，並依規定通報北市家防中心列管。檢察官綜合現場證據及相關證詞，認定由男持針筒逼近、言語威脅家屬等行為，已足以使在場人員心生畏懼，因此依妨害自由等罪嫌提起公訴。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 4168 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
OpenClaw暗藏多項漏洞！中國發布國家級「安全警告」
莊陳仲敖好投被MLB看見！　賞捷克4K登官網亮點
快訊／5縣市低溫特報！
捷克工程師壓制日本4.2局無失分　最後一舞全場歡聲中退場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫美富二代吸毒壞掉　拿針筒攻擊喊「有惡魔」上銬畫面曝

石門水庫遊艇驚傳兩度擱淺+救生衣繩索斷裂　黃敬平要求全面稽查

高雄21歲女離奇陳屍摩鐵浴室　母、姨認屍「悲痛到說不出話」

夫婦遊杉林溪1死1傷！驗屍結果曝：顱內出血　鄰：出門才打招呼

驚天巨響！宜蘭冬山皮卡與大貨車相撞　騎樓2車也遭殃

金門金城火警！雜草狂燒2500平方公尺　消防緊急灌救中

洩漏總統行程給台商！國安特勤二審加重改判8月　理由曝光

太子集團在押9嫌全交保　北檢針對8人提準抗告又吞敗

碩士兒被大樹砸死逢甲校長沒事　「質疑校方作偽證」母怒提再議

快訊／詐貸1.3億再騙投資4億　銀泰佶生技董座夫妻遭約談

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

鳥仔腳當心！45歲肌力開始衰退　陳亮恭教「指環量測法」測肌少症

醫美富二代吸毒壞掉　拿針筒攻擊喊「有惡魔」上銬畫面曝

石門水庫遊艇驚傳兩度擱淺+救生衣繩索斷裂　黃敬平要求全面稽查

高雄21歲女離奇陳屍摩鐵浴室　母、姨認屍「悲痛到說不出話」

夫婦遊杉林溪1死1傷！驗屍結果曝：顱內出血　鄰：出門才打招呼

驚天巨響！宜蘭冬山皮卡與大貨車相撞　騎樓2車也遭殃

金門金城火警！雜草狂燒2500平方公尺　消防緊急灌救中

洩漏總統行程給台商！國安特勤二審加重改判8月　理由曝光

太子集團在押9嫌全交保　北檢針對8人提準抗告又吞敗

碩士兒被大樹砸死逢甲校長沒事　「質疑校方作偽證」母怒提再議

快訊／詐貸1.3億再騙投資4億　銀泰佶生技董座夫妻遭約談

忙到沒看鄭浩均對大谷　談兄弟三將WBC表現平野惠一說沒看整場不評論、平安就好

陸元琪〈夢醒了〉送袁惟仁最後一程　喊話兒女：會替把拔守護你們

時裝周／ Lulu與陳漢典巴黎看秀初體驗！「曝浪漫行程」要穿夏姿漫步塞納河

中東戰事衝擊能源？經濟部：天然氣船已調度到位　3月存量11.9天

醫美富二代吸毒壞掉　拿針筒攻擊喊「有惡魔」上銬畫面曝

「女版林書豪」忘不了的台灣美味　陳紫柔點名開吃4美食

OpenClaw暗藏多項漏洞！中國發布國家級「安全警告」

歐盟主席坦言降低核能是「戰略錯誤」　宣布投入76億推動新核電

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

蔡英文請舉重小選手吃牛排　「他們國際賽拿獎牌卻很少被看見」

【喜餅下班路】中華隊贏韓國超雀躍　林岳平：大家開心就好

社會熱門新聞

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

司機喊「糟了」墜谷！杉林溪遊園車奪命

八里兔子餐廳「屍橫遍野」　死兔胃空空還懷孕

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉

即／造謠「WBC中華隊承認打假球？」　50歲男到案

即／高雄汽車旅館驚傳命案！女子陳屍浴室　

饒舌歌手婚變！妻狂嗆「約砲boy」反賠5萬

詐貸1.3億再騙投資4億　生技董座夫妻遭約談

海產家被闖！保全公司開除員工

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

藝人海產新家被管理員闖入　警證實已提告

9億CEO雙屍命案　富家女轉讓毒品起訴

扯鈴教練魯紀賢共諜案　二審判刑

王其俊告別式袁昶平家奠前15分鐘就到場

更多熱門

相關新聞

泰女陳屍公寓　前夫「愛愛被拒」索命

泰女陳屍公寓　前夫「愛愛被拒」索命

泰國曼谷8日發生一起命案，58歲男子薩摩恩（Samorn）因不滿前妻瓦娜妲（Wanatda）拒絕與他發生性行為，竟持刀刺死對方，犯案後打電話向警察友人自首後揚言輕生，警方隨即趕往現場，阻止悲劇擴大。

單親媽「沒借錢」竟遭3人登門討債

單親媽「沒借錢」竟遭3人登門討債

北車前「內褲男」車道狂奔！警壓制管束

北車前「內褲男」車道狂奔！警壓制管束

紅包錢被拿去辦婚禮　男童告父親勝訴

紅包錢被拿去辦婚禮　男童告父親勝訴

沒繳租金北市松山商旅酒後被砸

沒繳租金北市松山商旅酒後被砸

關鍵字：

毒品案醫美富二代恐嚇事件警方逮捕家庭糾紛

讀者迴響

熱門新聞

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

快訊／強烈冷氣團達標　鄭明典曝「好消息」

獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡

大研生醫47歲董猝逝　童年玩伴泣：這麼有愛的人老天為何急帶走

台灣人「用鈔票1習慣」會惹怒日本店員！

「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光！

文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

孫易磊被瞪嗆「青三小」　主播急智超譯網笑瘋

探8℃！　強冷空氣來了

探8℃！　下波還會更冷

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

更多

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面