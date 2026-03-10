醫美富二代吸毒壞掉　拿針筒攻擊喊「有惡魔」上銬畫面曝

記者張君豪／台北報導



台北市一名出身醫美、生技企業家庭的富二代少爺，因長期施用毒品，加上母親叮囑身邊特助協助他戒毒產生嫌隙，去年8月在家中情緒失控，持針筒逼近特助並出言威脅。警方獲報到場將其管束帶回偵辦，北檢調查後認定其行為已足以使人心生畏懼，10日依妨害自由等罪嫌提起公訴，當天富少恐嚇家人遭警方上銬逮捕畫面曝光。

▲醫美富二代由男被上銬、強制就醫畫面曝光 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）



大安警方表示：去年8月12日19時許，大安分局敦化南路派出所接獲報案，忠孝東路四段一處住宅有民眾疑似吸食大量毒品後精神狀態異常，大批警力到場時，現場有由男（39歲）、其母黃婦（76歲）、林男（39歲）及鄭女（60歲）等4人在場。



由男出身醫美、生技業富二代，其母親在台北市經營多家生技與醫美產品公司。但因由男近年因沉溺毒品，多次進出警局與地檢署。去年6月間，他曾因施用毒品過量昏迷，被緊急送往國泰醫院搶救，隔日被移送法辦，目前另案因施用毒品獲緩起訴處分，條件為接受戒癮治療。





據了解，由男近年與母親身邊協助處理公司事務與生活事務的特助關係緊張，雙方長期存在摩擦。案發當晚，由男突然語無倫次，聲稱家中空調裡藏有「惡魔」，並指控這些惡魔是母親特助派來傷害家人的。過程中，他手持針筒逼近特助並作勢攻擊，家屬遂報警求助。



警方表示，由男當時情緒激動，拒絕配合離開現場，甚至以腳踹方式攻擊到場員警。警方遂依法對其施以管束，在控制過程中並發現其口袋掉落針筒。經檢驗結果呈第二級毒品安非他命陽性反應，現場另查扣針筒等證物。



大安警方偵訊後，將由男依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》恐嚇罪相關罪嫌移送北檢複訊，並依規定通報北市家防中心列管。檢察官綜合現場證據及相關證詞，認定由男持針筒逼近、言語威脅家屬等行為，已足以使在場人員心生畏懼，因此依妨害自由等罪嫌提起公訴。

