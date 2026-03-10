網傳「牙膏塗龜頭」延時30分！泌尿醫聽完搖頭　親曝早洩真相

▲網路流傳用牙膏塗抹在龜頭上，可以延長射精時間，泌尿科醫師出面否認。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

網路上不時流傳各種「延長持久度」的偏方，其中就包括在陰莖塗抹牙膏或薄荷油的說法。對此，泌尿科醫師陳鈺昕提醒，這類做法不僅沒有醫學根據，反而可能刺激龜頭皮膚，導致過敏、紅腫甚至皮膚潰爛，呼籲民眾不要輕信網路偏方。

牙膏含研磨與化學成分 恐刺激敏感皮膚

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳鈺昕表示，網路流傳的說法認為牙膏含有薄荷成分，能產生清涼感並麻痺神經，藉此延長性行為時間。不過牙膏的主要成分其實包含研磨劑、表面活性劑、香料與氟化物等化學物質，設計用途是清潔牙齒。

她指出，龜頭皮膚相當敏感脆弱，若將牙膏塗抹於該處，可能引發局部刺激或過敏反應，出現搔癢、紅腫等症狀，嚴重時甚至可能導致過敏性皮膚炎或皮膚破損。

▲網路流傳用牙膏塗抹在龜頭上，可以延長射精時間，泌尿科醫師出面否認。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



早洩成因複雜 與神經與荷爾蒙相關

陳鈺昕說明，早洩的成因往往與多種因素有關，其中包括神經傳導物質血清素失衡。血清素在大腦中具有抑制射精與穩定情緒的作用，當濃度不足時，大腦對射精反射的控制能力就可能下降。

此外，荷爾蒙異常也可能影響性功能，例如甲狀腺功能亢進可能造成交感神經過度興奮，使射精反射時間縮短；若睪固酮分泌不足，則可能影響性慾與性反應。

慢性疾病與心理壓力也可能影響

陳鈺昕指出，部分泌尿系統疾病，例如攝護腺炎或尿道炎，會增加神經敏感度，導致射精時間提前。糖尿病與高血壓等慢性疾病則可能損傷血管與神經，進而影響勃起與射精功能。

心理因素同樣是常見原因，包括工作壓力、焦慮、過往不良經驗或伴侶關係問題，都可能影響性表現。

持續早洩半年 建議就醫評估

陳鈺昕表示，偶爾出現過早射精並不一定代表早洩，但若持續約6個月出現插入後1至3分鐘內射精的情況，建議儘早到泌尿科門診檢查。

目前治療方式包括口服藥物提高血清素濃度、外用噴劑或凝膠降低龜頭敏感度，以及透過凱格爾運動、動停法或擠壓法等行為訓練改善控制能力。若與心理因素相關，也可透過心理諮商協助改善。醫師提醒，性功能問題應尋求專業醫療協助，避免自行嘗試網路偏方，以免造成身體不適。