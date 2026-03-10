東京食品展桃園館開幕　蘇俊賓：整合全台食材把台灣味帶向世界

▲桃園市副市長蘇俊賓今日率領桃園市農漁會及多家食品業者，參加「2026年東京國際食品展」，在台灣館開幕式揮手致意。（圖／桃市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2026年東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026）」今（10）日開幕，桃園市副市長蘇俊賓率領桃園市農漁會及多家食品業者，參加台灣館開幕式，蘇俊賓指出，市府經濟發展局、農業局自2018年率領食品業者參展，逐年累積成果並獲得國際買家肯定，去年更締造約新臺幣1.65億元商機，創下歷年新高，市府未來將持續協助在地業者拓展國際市場，提升桃園食品產業在全球市場競爭力。

▲桃園市副市長蘇俊賓率領桃園市農漁會及多家食品業者，參加「2026年東京國際食品展」台灣館開幕式。（圖／桃市府農業局提供）

市府指出，本屆東京國際食品展中，除桃園外，雲林、台南、屏東等10多個縣市也由首長率隊參展，整體參展規模在各國之中名列前茅。蘇俊賓表示，桃園在台灣食品產業鏈中扮演整合與加值重要角色，包括屏東農產豐富、台南食材聞名、雲林農業實力雄厚，桃園則將全台各地優質農產加以整合，從原產地到加工製造，再到創意設計與風味研發，讓各地特色在桃園匯聚，形成具有國際競爭力的「台灣隊」，並將台灣味推向世界市場。

▲桃園市副市長蘇俊賓與多家食品業者，參加「2026年東京國際食品展」台灣館開幕式，展示優質農產。（圖／桃市府農業局提供）

今日桃園市姊妹市－茨城縣筑波未來市長小田川浩也率團隊前來桃園展區加油打氣，在小田川浩市長的建議與支持下，桃園積極參與日本「米・食味分析鑑定國際大會」，大園區青農陳士賢更以桃園3號米參賽，在去年的日本米・食味分析鑑定國際大會中榮獲金賞獎，成為桃園農業的重要突破。他感謝小田川浩市長對桃園優質農產食品的重視，並積極協助行銷，讓更多日本朋友看見桃園優質的農產品。

▲桃蘇俊賓聽取業者說明農特產品特色。（圖／桃市府農業局提供）

市府經發局邀集10家在地企業參展，包含機能飲品、特色食品、植物性原料、健康機能配方與永續包裝等領域，如在地客家茶農製造的風味擂茶及果茶、天然好米榖物產品、傳統特色小吃等等，呈現桃園食品產業在創新研發、品質管理與國際接軌上的成熟度，展現兼顧美味、安全、健康與環境責任的多元競爭優勢。

農業局長陳冠義強調，今年首度開拓日本電商市場，正式於「日本樂天市場」（https://reurl.cc/j67jVD）上架30項農特產品，包括桃園市農會野菜清汁及紅茶薑汁、龍潭區農會的桃映紅茶、龜山區農會的綠茶及台灣桃園農友的蜂蜜、果乾等特色農產，除現場展示外，也利用電商通路提升桃園農產品於日本市場的能見度，拓展海外銷售通路。

展會期間市府亦將同步推動商務媒合、投資交流與城市形象推廣，與全球買家建立良好合作關係，協助參展廠商拓展海外通路、深化國際布局，讓桃園在地業者在國際市場上站穩腳步，提升桃園食品產業在全球市場的競爭力。