蘋果摺疊 iPhone 設計圖流出！　售價恐破6萬元

蘋果摺疊 iPhone 設計圖流出！　售價恐破6萬元

▲爆料達人Sonny Dickson在X上分享折疊iPhone的CAD圖 。（圖／翻攝自X／@SonnyDickson）

▲爆料達人Sonny Dickson在X上分享折疊iPhone的CAD圖 。（圖／翻攝自X／@SonnyDickson）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果首款摺疊 iPhone 再度傳出新進展。知名爆料者 Sonny Dickson 近日在社群平台分享一組疑似 3D CAD 設計圖，外界認為可能就是傳聞中的 iPhone Fold 外觀設計，不僅能看到背面相機模組，也曝光了手機展開與摺疊時的整體配置。市場先前預估，這款摺疊 iPhone 售價可能落在 2000 美元（約新台幣6.3萬元） 左右，價格將明顯高於現行 iPhone Pro 系列。

設計圖曝光　背面雙鏡頭、摺疊鉸鏈輪廓現身

從 Dickson 公布的兩張圖片來看，設計圖顯示的是 iPhone Fold 背面外觀，整體造型與近期流出的硬體規格大致一致。機背採用類似 iPhone Air 風格的相機平台，但配置 雙鏡頭模組，而非單鏡頭設計。

機身四角也呈現不同設計，其中 兩個角為圓角，另外 兩個角則較為方正，外界推測這樣的結構是為了容納手機的 摺疊鉸鏈機構。

此外，設計圖也顯示裝置完全展開時的螢幕布局。畫面左上角可見一個小圓點，推測是前置鏡頭開孔位置。另一張圖則展示手機側邊外觀，包含展開狀態與摺疊後的樣貌，同時能看到外側副螢幕的配置。

值得注意的是，每年這段時間往往是 iPhone 設計圖開始在網路上流出的時期，而此次曝光的CAD檔外觀，也與近期關於蘋果摺疊手機的多項傳聞相當吻合。

名稱未必叫 iPhone Fold　可能改走「Ultra」定位

除了外型之外，新機命名方式也成為討論焦點。外界目前普遍以 iPhone Fold 稱呼這款裝置，但市場分析認為，蘋果最終未必會採用如此直接的名稱。

有消息指出，蘋果可能改以「iPhone Ultra」作為產品定位，藉此凸顯該機型在價格、螢幕尺寸與技術規格上都高於現有 iPhone 系列。

若最終採用 Ultra 命名，代表這款摺疊手機的定位將 高於 iPhone Pro Max，成為蘋果智慧型手機產品線中的全新超旗艦機種。

03/08 全台詐欺最新數據

蘋果摺疊 iPhone 設計圖流出！　售價恐破6萬元

